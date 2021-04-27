Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 28 апреля 2021 года: 192 518 сибиряков поставили прививку

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 28 апреля 2021 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 28 апреля 2021 года таковы: за минувшие сутки ковид диагностировали еще у 75 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 40 877 случаев заболевания. При этом из больниц уже выписались 37 666 человек, 36 из них — за последние сутки.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 40 877 случаев заболевания. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

СКОНЧАЛИСЬ ЕЩЕ 5 ЧЕЛОВЕК

За минувшие сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались еще 5 человек. В областном оперштабе рассказали, что о них известно. Это мужчины в возрасте 61 года, 60,64,73 и 89 лет. Всего в регионе ковид унес жизни 1 742 человек.

ЗАБОЛЕЛИ ЕЩЕ 11 ДЕТЕЙ

В регионе за прошедшие сутки коронавирус диагностировали еще к 11 детей. Сейчас в больницах города и области с подтвержденным ковидом и подозрением на него находятся 7 ребятишек. Всего в Новосибирской области COVID-19 диагностировали у 2 454 детей.

БОЛЕЕ 110 ТЫСЯЧ НОВОСИБИРЦЕВ ПОЛУЧИЛИ ОБА КОМПОНЕНТА ВАКЦИНЫ

На сегодняшний день, более 110 тысяч новосибирцев получили оба компонента вакцины от COVID-19. В регионе развернуто 84 пункта вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках города, а также во всех районах и городских округах области. Организованы 52 выездные бригады медиков, которые вакцинируют коллективы предприятий. Работают два мобильных пункта вакцинации: в торговых центрах «Сан-Сити» и «Эдем». Привито уже 192 518 человек, из них двумя компонентами — 110 806 человек.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 75 человек

Количество пациентов в реанимации: 54 человека

Масочный режим: продлен до конца мая 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и мер против коронавируса.

Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до полуночи. Наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.

Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновили свою работу с 1 февраля

Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.

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