В Новосибирске за сутки от коронавируса умерли пять мужчин: что о них известно

В оперштабе озвучили новые данные об умерших от коронавируса в НСО. Фото: Александр БОЙКО

Во вторник, 27 апреля, стало известно, что еще 5 жителей Новосибирской области скончались от коронавируса. Подробности об умерших рассказали в оперштабе регионального правительства.

— Еще пять пациентов с ранее подтвержденным COVID-19 умерли. Среди них — мужчины в возрасте 60 лет, 61 год, 64 года,73 года, 89 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 742 человека, — говорится в официальном сообщении.

На сегодняшний день в реанимации находятся 54 пациента. 10 из них подключены к ИВЛ из-за проблем с дыханием.

Всего за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 75 человек. Так, с начала пандемии опасный диагноз подтвердился у 40 877 сибиряков, в том числе у 2 454 детей. Что касается случаев выздоровления, то уже 37 666 жителей Новосибирской области побороли болезнь.

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