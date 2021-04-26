«Сами виноваты - вывели на эмоции»: семиклассниц, записавших скандальное аудио с учительницей, затравили в школе

Татьяна уверена, что педагог не имела права повышать на детей голос. Фото: личный архив.

Скандал в одной из школ Кировского района Новосибирска получил продолжение. Напомним, чуть больше двух недель назад мама семиклассниц выложила в Сеть запись урока английского у ее дочек.

- Девочки, чтобы я больше не слышала, что вам нужно четыре за четверть! Я вас предупредила. Ты читать не можешь, зато боишься. Я никого ни разу не ударила, даже не плюнула ни в кого, хотя порой хочется, - несло учительницу в разговоре с детьми.

Мама девочек, когда услышала это аудио, была возмущена и написала жалобы в министерство образования и мэрию. Так чем же завершился конфликт?

- Провели собрание с классным руководителем, директором, психологом и заместителем директора. Учителя английского не было. Конкретно о вине учителя речи практически не шло, в основном говорили о том, из-за чего такая ситуация могла произойти. В общем, благодаря дедуктивным методам директора в школе пришли к выводу, что ребенок сам вывел учителя на такие эмоции, потому что у одной из дочек плохое зрение и она не могла сориентироваться в задании, - поделилась с КП-Новосибирск Татьяна. - На самом деле проблема со зрением у дочки остро никогда не стояла. Проверялись последний раз 1,5 года назад. Тогда только рекомендовали капельки и меньше пользоваться телефоном. Сейчас у нее на самом деле, как выяснилось, зрение очень упало. В клинике выписали очки. Заказали уже, в четверг забираем. Но я не знаю, что у человека с нервами, что ее так раздражает. Я сказала директору, что никакая успеваемость, пусть даже ребенок на 2 учится, не должна вызывать такое отношение, такой тон.

А что учительница? Она продолжает работать в школе.

- Директор и все присутствующие на собрании защищали педагога. После директор мне звонила и сказала, что с учителем провели беседу, взяли с нее объяснительную, - говорит Татьяна. - Я написала заявление на перевод девочек в другую группу со следующего года, потому что под конец года это сделать нельзя. Еще мы в семье приняли решение о дополнительном образовании по английскому, дочки уже учатся в языковой школе. С этой ситуацией я не смирилась. Психика детей мне важнее.

Кстати, юристы говорят, что дети не нарушили закон, тайно записав учителя:

- Согласно закону «Об образовании» и статье 152.2 ГК РФ «Охрана частной жизни гражданина» школьники имеют право вести видео- и аудиозапись на уроках, если не нарушают дисциплину, не мешают другим ученикам или это не запрещено уставом школы. Более того, в учебных заведениях это даже поощряется, поскольку дома дети могут прослушать урок заново и лучше усвоить материал. Причем предупреждать об этом педагога они не обязаны, потому что урок можно считать публичным мероприятием. И опубликовать эту запись, если она сделана с соблюдением всех правил, тоже можно, - считает юрист Марина Пьянкова.

Но педагог все-таки может подать в суд на маму девочек.

- Если хоть одно обвинение из своего поста мама школьниц не сможет доказать, то учительница имеет право обратиться в суд и потребовать компенсации морального вреда в соответствии со статьей 152 ГК РФ «Защита чести, достоинства и деловой репутации», а также удаления поста. Кроме того, в записи звучит часть урока учительницы, часть задания, а это уже попадает под защиту авторского права. Правда, тут претензию должен выдвигать не сам педагог, а школа, - прокомментировал юрист Федор Кравченко.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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