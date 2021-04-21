Вооружены и особо прекрасны: самые яркие девушки Новосибирска, которые носят погоны

Больше миллиона лайков получили самые очаровательные обладательницы погон в Новосибирской области.
Фото: Михаил ДОКУКИН
Это просто спецназ очарования и массированная атака красоты! Целый месяц посетители сайта KP.RU голосовали за очаровательных леди в погонах. Налоговые инспектора, сотрудницы прокуратуры, полиции и Росгвардии стали настоящим украшением новосибирского интернет-пространства. И несмотря на обаяние конкурсанток, каждая из них – сильный, непреклонный и волевой страж закона.
За этот месяц участницы проекта «Сибирская краса в погонах» получили в общей сложности более миллиона (!!!) лайков. Сотрудники редакции пригласили на награждении тех, кому досталось больше всех сердечек и тех, за кого проголосовали сами сотрудники КП-Новосибирск. Знакомьтесь!
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Четыре в одном: инспектор, кулинар, фотограф и художник
Кристина Гаманова.
Фото: Михаил ДОКУКИН
Кристина Гаманова собрала в конкурсе 102 тысячи лайков! И наверняка, среди голосовавших были поклонники ее творчества.
Официальный статус Кристины звучит очень серьезно - старший государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок №1 ИФНС России по Кировскому району Новосибирска. Но она – не только знаток НДФЛ и НДС. Этот инспектор занимается и фотографией, и рисованием, и шитьем, и кулинарией.
- Рисует акварелью, а рисунки раздаривает. Великолепно фотографирует. А если занимается кулинарией – то это тоже настоящее искусство. Не просто булочки и пирожки, а красивые торты, расписные пряники, - описывают инспектора Гаманову коллеги.
Так что Кристина – не только образец красоты, но и ее творец!
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Семья героев
Юлия Ольховская.
Фото: Михаил ДОКУКИН
Юлия Ольховская продолжает военную династию в четвертом поколении. И если собрать вместе биографии всех ее родных, то получится небольшая военная энциклопедия. В ней – и бой у озера Хасан, где погиб один из прадедов прапорщика Ольховской; и битва под Москвой, где оборвалась жизнь другого; и Кронштадт, откуда не вернулся третий…
Юлия окончила художественную школу, любит рисовать, занимается фотографией. Но при таких мирных увлечениях, у нее очень серьезная служба. Настолько, что нельзя даже рассказывать об обязанностях этой военнослужащей Росгвардии. Но даже от одного такого сотрудника, как она, на войне может зависеть успех большой стратегической операции.
В конкурсе «Комсомольской правды» у Юлии - 364 тысячи лайков! Между прочим, это больше, чем треть миллиона!
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Даже 4-летнюю дочь растит бойцом
Диана Лутфуллина.
Фото: Михаил ДОКУКИН
Диана Лутфуллина носит погоны с 18 лет. Она служила и в Кемерове, и в Москве, и была в боевой командировке в Чечне. Не удивляйтесь: позади у младшего сержанта служба в спецназе.
Сейчас военнослужащая войсковой части Росгвардии задействована в охране важных государственных объектов.
Погоны - это точно судьба Дианы. Она представитель большой военной династии и даже замужем за коллегой – офицером Росгвардии.
Скорее всего, победительница конкурса «Комсомольской правды» намерена вырастить, еще как минимум, одного защитника Отечества: ее 4-летняя дочь уже неравнодушна к военно-патриотическим песням.
А на сайте KP.RU Диана поставила просто невероятный рекорд: она собрала 510 тысяч лайков!
МИСС КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
Защищая мундир от блогеров-лжецов
Татьяна Кожевникова.
Фото: Михаил ДОКУКИН
Татьяна Кожевникова хоть и выглядит хрупкой, а способна защитить сослуживцев. Даже если они в десять раз крепче и старше по званию. Мисс «Комсомольская правда» - юрисконсульт правового направления Межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский».
Капитан борется за честь мундира, когда сотрудников незаслуженно оскорбляют. Или как-то иначе задевают их достоинство. Часто защищать сослуживцев приходится от интернет-атак. То горе-журналисты, выдающие ложь за правду, то нахальные блогеры становятся оппонентами капитана Кожевниковой. Она стабильно выигрывает на этих процессах.
Несомненно, после успеха в конкурсе «КП» Татьяну ждут новые победы. И быть может, не только на судах. Сейчас она - участница Всероссийского конкурса полицейских «Лучший по профессии».
ВИЦЕ-МИСС КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
Людей в «Эдем» - не пускать!
Елена Ильина.
Фото: Михаил ДОКУКИН
Вице-мисс «Комсомольская правда» бьется за порядок на судах. Елена Ильина - старший прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе.
Суть службы – отстаивать закон на судебных разбирательствах. Одно из самых громких дел прокурора Ильиной – иск против торгово-развлекательного комплекса «Эдема».
Когда огонь унес десятки жизней в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», особенно тщательные пожарные проверки пошли по всей России. Новосибирский ТРК оказался почти таким же опасным, как сгоревшее заведение в соседнем регионе. К тому же в «Эдеме» произошло – вооруженный ревнивец открыл там стрельбу из-за неразделенной любви. Тогда посетители на себе ощутили, насколько жутко в помещении с неработающими пожарными выходами.
Елена Ильина на суде добивалась того, чтобы «Эдем» остановила работу. И выиграла иск.
МИСС РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
На страже тишины
Елена Зерняева.
Фото: Михаил ДОКУКИН
Если б о конкурсе «Леди в погонах» знали новосибирские ветераны труда, они точно болели бы за Елену Зерняеву. Мисс Радио «Комсомольская правда» – старший помощник прокурора области. Отвечает за взаимодействие с законодательными и исполнительными органами области и органами местного самоуправления.
Во многом эта служба связана с разработкой и анализом законов. Один из них – как раз вплотную касается ветеранов труда. Раньше, уезжая из региона, они теряли право на ежемесячную выплату. Сумма, вроде, скромная – 400 рублей в месяц. Но ведь в год набегает почти пять тысяч. А за пять лет… А за десять… Вопрос, конечно, важный, и его удалось решить. За прошлый год выплату получили 46 новосибирских ветеранов, сменивших регион.
Другой пример – закон «о тишине». Над ним тоже работа Елена Зерняева. Так что если стройка за окном мешает спать – можете смело жаловаться в Роспотребнадзор. Если что – ссылайтесь на закон.
Еще одна интересная деталь: наш призер - почетный работник прокуратуры России!
Красавицы в погонах вместе с группой поддержки и директором «Комсомольской правды» Галиной Поповой.
Фото: Михаил ДОКУКИН
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