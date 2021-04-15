«А если он укусит? Ты тогда тоже заболеешь!»: пара взяла под опеку трех ВИЧ-положительных детей и рассказывает, с чем столкнулась

Многодетная мама вырастила двух старших детей и взяла в семью трех приемных. Фото: Личный архив

Сибирячка Ольга Пригожина* стал приемной мамой в 47 лет. Семья оформила опеку над тремя, как считалось, безнадежными детьми с ВИЧ, от которых отказались даже родственники. Восьмилетний сирота больше года провел в психбольнице, а теперь стал хорошистом и шахматистом. Тощие отказники из детдома научились говорить, читать и писать. Почему усыновлять детей с ВИЧ безопасно и с чем сталкиваются такие семьи — в материале КП-Новосибирск.

«ОТ НЕГО ОТКАЗАЛИСЬ И РОДНАЯ, И ПРИЕМНАЯ МАМЫ»

Супруги Пригожины к 40 годам добились всего, чего хотели: трое детей, большая квартира и престижная работа. Владислав* трудился в госкорпорации, а Ольга стала востребованным психологом. Но свой бизнес и отпуск за границей вдруг стали для семьи настолько обыденными, что им пришла в голову мысль подарить шанс на нормальную жизнь обездоленным ребятишкам. Женщина решила стать приемной мамой.

- Как мы решили взять детей с ВИЧ? Началось все с одного непростого мальчика с положительным статусом. Я работаю профессиональным психологом, однажды подруга попросила поговорить с приемной мамой, которая хотела вернуть ребенка в детдом. А я три года назад видела фото этого Вити* на сайте усыновления, тогда ему было пять лет. Милое круглое личико… Но с ребенком надо было работать: он сначала вообще не разговаривал. Приемная мама научила его некоторым словам, но сама, видимо, была расстроена его успехами. Считала мальчика ненормальным. Даже в психиатрическую больницу отдавала на лечение. И вот этого Витю, у которого не сложилась жизнь в первой приемной семье, мы и решили взять, — рассказала КП-Новосибирск Ольга Пригожина. — К тому же у него была интересная особенность: ребенку оказалась близка математика, шахматы. Может, он будущий гений, а не псих?

В семье даже проблемный подросток из детдома стал хорошистом и шахматистом. Фото: Личный архив

К тому моменту старшие дети Ольги уже повзрослели, им было за 20 лет. Оставалась родная пятилетняя дочка, к которой родители и подселили восьмилетнего мальчика.

— Витька приехал к нам как разрушитель. Стал обвинять весь мир в том, что от него отказались второй раз: сначала — родная, а потом и приемная мать, — а мы его, считал, выкрали из другой семьи. Ребенку же не объяснишь, что та семья сама написала отказ. К тому же техника ему была явно интереснее людей. Он видел телефон, компьютер — и зависал. Первое время мальчик таскал из холодильника сыр и прятал под подушку — боялся остаться голодным. А все обиды вымещал на нашей родной дочке: то толкнет, то заберет игрушку, то даже обматерит. А потом он психологически подмял девочку под себя и она стала его копировать, — вспоминает Ольга Пригожина.

Родители стали работать из дома, это помогло наверстать пробелы в воспитании. Фото: Личный архив

Тогда родители отодвинули работу на второй план, перешли на удаленку и стали больше времени уделять ребятишкам. Любовь, внимание и забота сотворили чудо. В итоге психические диагнозы у мальчика не подтвердились, по факту он был обычным хулиганом, но точно не психом.

— Приемные дети с ВИЧ и без него практически не отличаются. Только раз в три месяца надо показывать их врачам и каждый день давать таблетки строго по часам. Остальные проблемы те же самые — не хватает воли. Мы старались занять Витю — шахматы, художественная школа. И тогда он променял компьютер на турниры, почувствовал вкус побед. Сейчас ему 12 лет. Он решил поступать в художественное училище и мечтает быть дизайнером, — говорит многодетная мама.

«УСЫНОВЯТ ЛЮБОГО, ТОЛЬКО БЕЗ ВИЧ»

Второго приемного мальчика с ВИЧ семья нашла на сайте Санкт-Петербургского благотворительного фонда. С фотографии улыбался полуторагодовалый Вадик* с трагичной историей. Его мать умерла, когда малышу едва исполнился годик, а папа пропал. Ребенок был совсем крошечный: низкого для своего возраста роста и весил всего 7 килограммов, еще в карточке стоял диагноз «атопический дерматит». Полгода родители ходили по врачам, пока не заметили у себя признаки чесотки. И тогда «неизлечимый дерматит» мальчика был побежден за полгода.

Третьей стала маленькая блондинка Аня*. Мать родила ее дома и подбросила девочку в роддом Бийска. Так что в свидетельстве о рождении вместо родителей остался прочерк. В два года девочка едва ходила.

Таблетки нужно принимать два раза в день, на фото полугодовой запас лекарств. Фото: Личный архив

- В детдомах сейчас много детей с разными неизлечимыми заболеваниями — сахарным диабетом, гепатитом С, ДЦП и так далее. Но именно дети с ВИЧ никому не нужны. Очень многие приемные родители приходят в опеку и говорят: «Я готов принять любого ребенка, только без ВИЧ. А если он укусит? Ты тогда тоже заболеешь». Или волнуются: «А вдруг кровь куда-то попадет?», «А если он вас заразит?» Простите, я со своими детьми не сплю. Переливание крови мы не делаем. Вирус иммунодефицита погибает в воздухе. Что такого может случиться, что ребенок тебя заразит? Как вы себе это представляете? — рассуждает Ольга Пригожина.

Кандидат психологических наук говорит, что большинство детей с ВИЧ в детдомах — это дети, рожденные в семьях наркозависимых. Ведь для того чтобы передать ребенку ВИЧ при родах, нужно почти не лечиться.

ИНСТАГРАМ ДЛЯ ОПЕКИ

Как только родители взяли детей под опеку — создали Инстаграм. Не ради лайков и славы — наоборот, диагноз нужно тщательно скрывать. Даже в школе, узнав о том, что дети приемные, сильно удивились. Но перед опекой отчитываться надо, к тому же без господдержки и бесплатных лекарств растить детей с ВИЧ сложно. Ведь если покупать их самостоятельно, то это обойдется по 15 тысяч рублей на каждого.

— В опеке нам сказали, что за эти три года приемные дети стали похожи на нас. Я прямо ответила: «Если что, я готова усыновить их». Уже на второй год сомнения исчезают, и теперь это мои дети. Прибить иногда хочется, а отдать — никогда! — признается наша героиня.

* Имена изменены по этическим соображениям.

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