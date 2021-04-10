Фото и видео «Тотального диктанта» в Новосибирске 2021: Гузель Яхина диктовала, участники сидели в масках

Гузель Яхина читала текст на площадке в НГУ. Фото: Евгений КОЧКИН

Публикуем фото и видео «Тотального диктанта» в Новосибирске 2021, который прошел в субботу, 10 апреля. Мероприятие началось в 15:00 и длилось примерно 1,5 часа. Сейчас организаторы подводят итоги и подсчитывают, сколько сибиряков проверили свою грамотность. Но, судя по фотографиям, на главной площадке в НГУ в этот раз было меньше людей, чем, например, два-три года назад. Скорее всего, это связано с пандемией коронавируса.

Точное количество участников станет известно позже. Фото: Евгений КОЧКИН

— Точное число человек, которые приняли участие в акции, будет известно в понедельник. Сейчас мы объезжаем все площадки в Новосибирске, а их больше 80, и собираем данные. После этого будем подводить итоги. Ожидаемая цифра была 7 тысяч человек, к ней изначально мы готовились. Предполагаю, что по факту число участников меньше, — уточнил КП-Новосибирск Андрей Поздняков, куратор проекта в Новосибирске.

Участникам показали фильм, в основу сюжета которого легли события, описанные в диктанте. Фото: Евгений КОЧКИН

В НГУ текст «Тотального диктанта» прочитала Гузель Яхина, автор книги «Зулейха открывает глаза». Сначала участникам акции показали премьеру короткометражного фильма «Обещания», в основу сюжета которого легли события, описанные в тексте диктанта.

Из-за пандемии на диктанте лентами обозначили социальную дистанцию. Фото: Евгений КОЧКИН

После чего писательница озвучила отрывок полностью, а затем диктовала по предложениям: четко, громко, в комфортном темпе, чтобы все успевали записать.

Текст диктанта в НГУ прочла Гузель Яхина Фото: Евгений КОЧКИН

На кадрах с мероприятия видно, все участники были максимально сосредоточены на процессе и при этом соблюдали масочный режим.

Участники были сосредоточены на процессе и соблюдали масочный режим. Фото: Евгений КОЧКИН

Также 10 апреля диктант написали в пресс-центре ТАСС: здесь «диктатором» стал робот Николай. Кроме того, акция прошла в мэрии Новосибирска, на ТЭЦ-2, в отделении ГПНТБ СО РАН в Академгородке и музее под открытым небом.

Текст участникам диктовали четко, громко и в удобном темпе, чтобы все успели записать. Фото: Евгений КОЧКИН

Отметим, все желающие смогли написать диктант и на английском языке. Его прочитали на двух площадках: в НГУ и НГТУ.

Диктант писали не только в Новосибирске, но и во всех уголках страны. Фото: Евгений КОЧКИН

Ранее организаторы отмечали, что при проверке этих работ будут учитывать только орфографию из-за сложности с английской пунктуацией.

Все желающие смогли проверить свою грамотность. Фото: Евгений КОЧКИН

Напомним, «Тотальный диктант» — ежегодная акция, которая зародилась в Новосибирске в 2004 году, она направлена на повышение интереса к русскому языку и популяризацию грамотности.

Организаторы подсчитывают, сколько человек написали "Тотальный диктант" в 2021 году. Фото: Евгений КОЧКИН

В 2020 году из-за вспышки коронавируса «Тотальный диктант» прошел в онлайн-формате. В этом году автором текста диктанта стал писатель Дмитрий Глуховский.

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