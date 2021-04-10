Фото и видео «Тотального диктанта» в Новосибирске 2021: Гузель Яхина диктовала, участники сидели в масках

Гузель Яхина читала текст на площадке в НГУ.
Фото: Евгений КОЧКИН
Публикуем фото и видео «Тотального диктанта» в Новосибирске 2021, который прошел в субботу, 10 апреля. Мероприятие началось в 15:00 и длилось примерно 1,5 часа. Сейчас организаторы подводят итоги и подсчитывают, сколько сибиряков проверили свою грамотность. Но, судя по фотографиям, на главной площадке в НГУ в этот раз было меньше людей, чем, например, два-три года назад. Скорее всего, это связано с пандемией коронавируса.
Точное количество участников станет известно позже.
Фото: Евгений КОЧКИН
— Точное число человек, которые приняли участие в акции, будет известно в понедельник. Сейчас мы объезжаем все площадки в Новосибирске, а их больше 80, и собираем данные. После этого будем подводить итоги. Ожидаемая цифра была 7 тысяч человек, к ней изначально мы готовились. Предполагаю, что по факту число участников меньше, — уточнил КП-Новосибирск Андрей Поздняков, куратор проекта в Новосибирске.
Участникам показали фильм, в основу сюжета которого легли события, описанные в диктанте.
Фото: Евгений КОЧКИН
В НГУ текст «Тотального диктанта» прочитала Гузель Яхина, автор книги «Зулейха открывает глаза». Сначала участникам акции показали премьеру короткометражного фильма «Обещания», в основу сюжета которого легли события, описанные в тексте диктанта.
Из-за пандемии на диктанте лентами обозначили социальную дистанцию.
Фото: Евгений КОЧКИН
После чего писательница озвучила отрывок полностью, а затем диктовала по предложениям: четко, громко, в комфортном темпе, чтобы все успевали записать.
Текст диктанта в НГУ прочла Гузель Яхина
Фото: Евгений КОЧКИН
На кадрах с мероприятия видно, все участники были максимально сосредоточены на процессе и при этом соблюдали масочный режим.
Участники были сосредоточены на процессе и соблюдали масочный режим.
Фото: Евгений КОЧКИН
Также 10 апреля диктант написали в пресс-центре ТАСС: здесь «диктатором» стал робот Николай. Кроме того, акция прошла в мэрии Новосибирска, на ТЭЦ-2, в отделении ГПНТБ СО РАН в Академгородке и музее под открытым небом.
Текст участникам диктовали четко, громко и в удобном темпе, чтобы все успели записать.
Фото: Евгений КОЧКИН
Отметим, все желающие смогли написать диктант и на английском языке. Его прочитали на двух площадках: в НГУ и НГТУ.
Диктант писали не только в Новосибирске, но и во всех уголках страны.
Фото: Евгений КОЧКИН
Ранее организаторы отмечали, что при проверке этих работ будут учитывать только орфографию из-за сложности с английской пунктуацией.
Все желающие смогли проверить свою грамотность.
Фото: Евгений КОЧКИН
Напомним, «Тотальный диктант» — ежегодная акция, которая зародилась в Новосибирске в 2004 году, она направлена на повышение интереса к русскому языку и популяризацию грамотности.
Организаторы подсчитывают, сколько человек написали "Тотальный диктант" в 2021 году.
Фото: Евгений КОЧКИН
В 2020 году из-за вспышки коронавируса «Тотальный диктант» прошел в онлайн-формате. В этом году автором текста диктанта стал писатель Дмитрий Глуховский.
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