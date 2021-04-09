Гендиректор ХК «Сибирь» заработал за 2 года 40 миллионов рублей: соцсети шумят, а эксперт назвал сумму «адекватной»

Гендиректор "Сибири" за два года заработал 40 миллионов рублей. Фото: ХК "Сибирь".

Заработок генерального директора ХК «Сибирь» Кирилла Фастовского за последние два года превысил 40 миллионов рублей. Такие данные содержатся в финансовом отчете, который опубликовали представители хоккейного клуба.

Согласно документу, за 2019 год Фастовский заработал 18 миллионов рублей. В 2020 году его доход увеличился и составил уже 22,12 миллионов рублей. Отметим, на рост заработной платы не повлияло то, что «Сибирь» давно не демонстрировала успешных результатов. Так, за последние 5 сезонов клуб только раз вышел в плей-офф — в 2019 году. А в 2020 году «Сибирь» заняла 9-е место в Восточной конференции.

Болельщики в соцсетях отреагировали на новость с возмущением: «А за что ему платить такие деньги?», «Уже сколько лет мы наблюдаем унылый хоккей от Сибири. Уже в плей-офф выйти не можем который сезон. За что такая сумма вознаграждения?», а также с юмором: «Нищий не играет в хоккей», «Куда резюме кидать. Когда у него контракт закончится, место же будет вакантно?».

Внушительный заработок Фастовского КП—Новосибирск прокомментировал хоккейный эксперт Максим Замятин. По его словам, такие суммы вполне оправданны, ведь на Фастовском лежит огромная ответственность.

— Фастовский возглавляет «Сибирь» с 2010 года. За это время он провел огромный пласт работ. Действительно, особых успехов за последние годы команда не демонстрировала и, вероятно, простому обывателю такие суммы кажутся завышенными. Но нужно понимать, что рынок управленцев такого уровня, как Фастовский, невелик. Поэтому я бы посоветовал всем снизить градус ажиотажа и не демонстрировать особых эмоций. Если сравнить зарплату Фастовского с доходом государственных топ-менеджеров, она будет не такой уж и высокой. В зоне его ответственности не только ХК «Сибирь» и управление Ледовым дворцом спорта: он в целом главный человек по хоккею в нашем регионе. Также не нужно забывать, что близится Молодежный чемпионат мира по хоккею: Фастовский входит в оргкомитет и несет ответственность за подготовку. В целом, такие заработные платы адекватны для руководителя высокого уровня. При этом нужно учитывать финансовую емкость хоккея, — рассказал КП-Новосибирск Максим Зиновьев.

Эксперт отметил, что нынешний контракт 55-летнего гендиректора с ХК «Сибирь» действует до 30 апреля 2022 года.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала, что 9 апреля в ХК «Сибирь» назначили нового тренера: им стал Андрей Мартемьянов. Губернатор поставил перед ним задачи: улучшить показатели команды и вывести «Сибирь» в плей-офф с максимально высокими результатами.

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