Какой был секс в СССР и о чем мечтали в постели комсомолки

Многие даже не знают, какое нижнее белье было в моде. Фото: предоставлено Константином ГОЛОДЯЕВЫМ/ Анна ПАШАГИНА

В Интегральном музее новосибирского Академгородка проходит необычная выставка «Про это». В прошлый раз мы рассказали, как обстояли дела с интимом в царской России. А теперь поговорим о сексе, которого в СССР якобы не было.

«ИХ ОБУЧАЛИ И ПРИНИМАЛИ В КОМСОМОЛ»

После революции коммунисты какое-то время не могли определиться в отношении к проституткам. Но уже в 1920-е годы в стране появилась теория «стакана воды»: мол, близость должна быть для всех доступна так же, как утоление жажды. И если мужчина захотел удовлетворить свои желания, то комсомолка не должна ему отказать. А значит, какие могут быть проститутки?

— Новый Уголовный кодекс ввел наказание за сутенерство и содержание притонов, — рассказал КП-Новосибирск Константин Голодяев, сотрудник Музея города Новосибирска. — Хотя самих девушек поначалу не наказывали, а расселяли в профилактории, учили грамоте, вовлекали в общественную жизнь, даже принимали в комсомол.

Газета издавалась по инициативе новосибирского венерического диспансера. Фото: предоставлено Константином ГОЛОДЯЕВЫМ

В 1920-е годы местный венерологический диспансер выпускал даже собственную газету под названием «На трудовой путь». В шапке указано: «Однодневная газета Новосибирского окружного совета по борьбе с проституцией и Новосибирского венерологического диспансера». Статьи — с говорящими заголовками: «Нет желтого билета», «Моя жизнь на улице». Но уже в 1930-е годы отношение к путанам стало жестче. Тех, кто не исправился, стали закрывать.

— С окончанием НЭПа девушек легкого поведения признали вредным, асоциальным элементом, их отправляли в колонии. В Советской энциклопедии 1940 года констатируется искоренение проституции в СССР, но она все-таки оставалась. В глубоком подполье, в основном за городом, в том числе и в Новосибирске, — продолжает краевед.

Открытки отправляли по почте. Фото: Анна ПАШАГИНА

ОТКРЫТКИ ОТ НЕМЦЕВ

Соорганизатор выставки Анна Динельт делится с посетителями раритетным экспонатом из своей семьи — коллекцией трофейных открыток, которые попали в Новосибирск уже после Великой Отечественной войны. Их с собой привез из Германии прадедушка Анны.

Вот эти открытки были привезены из Германии. Фото: Анна ПАШАГИНА

— Можно только догадываться, что они принадлежали немецкому солдату. Судя по всему, это календарь. Смотрите, на каждой пошлой карточке указан месяц и есть какая-то подпись к нему. Многие открытки чересчур откровенные, — показывает Анастасия Близнюк, организатор Интегрального музея. — Ну и конечно же, у нас есть игральные карты. Скорее всего, тоже трофейные, немецкие. И тоже с рисунками в жанре ню.

ИЗДЕЛИЕ № 2 И ВОПРОСЫ КОМСОМОЛОК «ПРО ЭТО»

Контрацептивы изготавливали по ГОСТу. Фото: Анна ПАШАГИНА

Говорят, в СССР секса не было, но интерес к нему явно присутствовал. А сейчас интересно разглядывать интимные вещи тех лет. Например, упаковку презервативов из 1950-х годов, известных советским гражданам как изделие № 2.

— Существует версия, что было всего три вида этого товара. Скорее всего, отличались по размеру. Первый стеснялись покупать, третий был никому не нужен, поэтому со временем их перестали производить. Так самым ходовым стало изделие № 2, — говорит хозяйка музея. Она, кстати, не согласна с тем, что сексуальная тема советскому человеку была чужда. — Уже в 1960-е годы в Академгородке начал работать клуб «Под интегралом». Там велись разные дискуссии, в том числе и на тему «Товарищество, дружба и любовь у строителей коммунизма». А в 1967 году, когда в стране, по мнению многих, секса не было, в ДК «Академия» даже выступал сексолог, гипнолог Грошев. Он прочитал несколько лекций на тему интимных отношений.

Список вопросов, которые женщины задавали сексологу. Фото: Анна ПАШАГИНА

В стенограмме этой лекции 61 вопрос. Например, сибирские комсомолки спрашивали: «Ситуация такая: муж не удовлетворяет, любовник — да! Хочется сохранить семью. Что делать?», «Скажите, пожалуйста, почему мужчины обычно любят жен, которые держат их на расстоянии, причем эти женщины равнодушны не только днем, но и ночью?», «Надо ли считать извращением различные позы при половых актах, или же это естественное стремление к разнообразию?», «Товарищ Грошев! Каковы следствия и внешние проявления длительного отсутствия половой близости?», «Каков предел полового воздержания (в цифрах) и что делать потом (за пределом)?», «Если у женщин наступает оргазм несколько раз подряд, это отклонение от нормы или нет?» В общем, вопросов у женщин Академгородка было много, только ответы на них, к сожалению, не сохранились.

СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ КОМБИНАШКИ И ПАНТАЛОНЫ С НАЧЕСОМ

Поясн нужен был, чтобы держать чулки. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Советском Союзе женщины тоже хотели выглядеть для своих мужчин красиво и привлекательно. Современной молодежи сейчас неизвестно такое слово, как «комбинашка». А раньше этот предмет гардероба обязательно надевали под платье.

— Ее носили под верхней одеждой, чтобы ткань не прилипала. Да многие могут вспомнить из своего детства, как мама пробегала с утра мимо комнаты в таком легком «платье», — уверена Анастасия.

Советские женщины носили комбинации. Фото: предоставлено Анастасией БЛИЗНЮК,

В то время колготки, как и чулки, были в огромном дефиците. Да и пояса с подтяжками были не для красоты, а необходимым предметом нижнего белья.

— Раньше у чулок не было силиконового держателя. Их обязательно крепили на пояс. Причем они были универсальные, поэтому многим приходилось либо расшивать их, либо, наоборот, ушивать по фигуре, — отмечает наша собеседница. — Кстати, панталоны многие женщины тоже шили себе сами. На лето — легкие, а зимой — с начесом.

Сибирячки сами шили себе панталоны. Фото: Анна ПАШАГИНА

БЕЗ КУПЮР

В 1980-х годах появились так называемые «пошлые слайды». Они хранились в отдельных коробочках. Чтобы полюбоваться на ту или иную картинку, нужно было вставить слайд в проектор и посмотреть на свет. Тогда обнаженная девушка представала перед взором во всей красе.

В диаскоп можно было вставить слайды. Фото: Анна ПАШАГИНА

— А дальше случился разгул литературы в 1990-х годах. Начали появляться книги «Советы молодым женщинам», «Гигиена женщины», «О половом воспитании». В этой литературе рассказывалось уже обо всем и без купюр, тогда же появились и фильмы для взрослых, — напоминает Анастасия.

А что сейчас? Тема перестала быть закрытой и запретной. В любом магазине можно найти Камасутру и тысячи книг на интимную тему. Так что нашим потомкам, если они захотят открыть подобную выставку, будет легко -экспонатов-то предостаточно…

Литература 90-х годов. Фото: Анна ПАШАГИНА

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