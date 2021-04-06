Как выглядел паспорт дореволюционной проститутки и почему его называли желтым билетом

Один из публичных домов располагался в "Метрополе". Фото: предоставлено Константином ГОЛОДЯЕВЫМ/Анна ПАШАГИНА

В Интегральном музее новосибирского Академгородка, который располагается в квартире обычного панельного дома, открылась экспозиция «Про это». На выставке тема раскрыта в полном объеме: начиная от истории публичных домов в дореволюционной России и заканчивая литературой о половом воспитании 1990-х. На выставку 18+ заглянула корреспондент КП-Новосибирск.

Все экспонаты помещаются в один чемодан. Фото: Анна ПАШАГИНА

113 БОРДЕЛЕЙ

Жрицы любви появились в Новониколаевске — будущем Новосибирске — вместе со строителями Транссиба в 1893 году. Многие мужчины приезжали на стройку без семей либо были холостыми.

— Первое документальное подтверждение существования публичных домов мы находим в деле полицмейстера Бернхарда Висмана, который возглавлял новониколаевскую полицию в 1909 году и погорел на коррупции, изнасилованиях и взятках. Здесь рассказывается, что полицейский в том числе допустил работу 113 нелегальных домов терпимости. Для того чтобы открыть такое заведение, в то время нужно было получить разрешение в губернском полицейском надзоре, который находился в Томске. Но в Новониколаевске такую бумагу имели лишь 7 домов, остальные работали подпольно, отстегивая Висману взятки, — рассказал КП-Новосибирск Константин Голодяев, сотрудник Музея города Новосибирска. — В документах также перечислены имена содержателей притонов: Левин, Терентьев, Эдельман.

Публичный дом на улице Тобизеновская считался образцоым. Фото: предоставлено Константином ГОЛОДЯЕВЫМ

Указаны и названия улиц, где находились «веселые дома»: Инская, Мостовая, Гудимовская (ныне Коммунистическая). На последней располагалась и известная гостиница «Метрополь», где также можно было снять девушку. Еще славились меблированные комнаты в центре города, на Тобизеновской (ныне улица Горького).

ЖЕЛТЫЙ БИЛЕТ МАТРОНЫ

Если театр начинается с вешалки, то выставка «Про это» в Новосибирска начинается с желтого билета. Раритетный документ падшей женщины отыскался в семейном архиве организатора Интегрального музея Анастасии Близнюк. В царской России такую книжку вместо паспорта носили с собой легальные куртизанки.

«Трудовая книжка» проститутки из Томска 1910 год. Фото: Анна ПАШАГИНА

— Это был официальный документ проститутки, желтым его называли по цвету корочки. В нем были в том числе и отметки врачей о ежемесячных осмотрах, — показывает экспонат Анастасия. С пожелтевших страниц книжки на нас взирает дореволюционная скромница в водолазке и кофте. По фото и не скажешь, что Матрона — так зовут девушку — работала в публичном доме Новониколаевска. Причем совершенно официально (с проституцией начали бороться только после революции).

— Какие правила должны были соблюдать девушки, которые работали в борделях?

— Нужно было обязательно посещать врача, баню, запрещалось использовать косметику. Да и для самих публичных домов тоже существовал ряд правил. К примеру, запрещалось иметь вывески. Находиться такой дом мог только далеко от школ и церквей. Внутри нельзя было вешать портреты царственных особ, но можно было играть на пианино.

В этой же книжке отмечали осмотр у врача. Фото: Анна ПАШАГИНА

ДОРОГИЕ — 5 РУБЛЕЙ, ДЕШЕВЫЕ — 50 КОПЕЕК

Константин Голодяев добавляет, что дореволюционные проститутки делились на разные классы: аристократические, мещанские и панельные. Первого типа в Новониколаевске не было (богатеев в Сибирь не ссылали), а вот второй и третий процветали.

— В провинциальных борделях среднего класса обслуживание стоило до рубля, а если нужно было выехать на дом — уже 5 рублей. В дешевых притонах цена сводилась к уровню 20 — 50 копеек. Цены сохранились в вырезках старых газет, — уточняет краевед.

Желтые билеты как документы стали не нужны после революции. Коммунисты пытались избавиться от публичных домов.

О том, как проституток перевоспитывали в советское время и что волновало сибирских комсомолок на встрече с сексологом — читайте на нашем сайте завтра.

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