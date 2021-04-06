Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 7 апреля 2021 года: прививку поставили 115983 сибиряка

За минувшие сутки ковид диагностировали еще у 79 человек.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 7 апреля 2021 года таковы: за минувшие сутки ковид диагностировали еще у 79 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 39246 случаев заболевания. При этом из больниц уже выписались 36448 человек, 97 из них — за последние сутки.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 39 246 случаев заболевания. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat
УМЕРЛИ ЕЩЕ 6 ЧЕЛОВЕК
За минувшие сутки в регионе от коронавируса скончались еще 6 человек. В областном опрештабе рассказали, что о них известно: не согли побороть болезнь мужчины в возрасте 74, 83 лет и женщины в возрасте 73, 82, 83 и 85 лет. Всего в регионе кс начала пандемии умерли 1 58 человек.
ЗАБОЛЕЛИ ЕЩЕ 6 ДЕТЕЙ
В Новосибирской области за прошедшие сутки коронавирусом заболели еще 6 детей. Сейчас в больницах города и области находятся 7 ребятишек. Всего в регионе COVID-19 подтвердился у 2308 детей.
ПРИВИВКУ ПОСТАВИЛИ 115983 СИБИРЯКА
Новосибирская область получила еще две партии вакцины «Спутник V» - 16800 и 11100 доз. Общий объем поставленных в регион вакцин- 169 862 дозы. В регионе развернуто 76 пунктов вакцинопрофилактики — во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска, во всех районах и городских округах Новосибирской области. А 5 апреля пункт вакцинации начал работать в одном из городских торговых центров. На утро 6 апреля прививку уже успели поставить 115983 жителя региона, из них двумя компонентами — 84 156 человек.
КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ
Количество заболевших за сутки: 79 человек
Количество пациентов в реанимации: 62 человека
Масочный режим: продлен до конца апреля 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.
Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.
Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.
Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и мер против коронавируса.
Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до полуночи. Наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.
Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновили свою работу с 1 февраля
Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.
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