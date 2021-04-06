В Новосибирске от коронавируса умерла 85-летняя пенсионерка

Еще 6 пациентов умерли от коронавируса в НСО. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жертвами коронавируса в Новосибирской области стали еще 6 пенсионеров. Об этом сообщил оперативный штаб.

— За минувшие сутки еще шесть пациентов скончались. Среди них: мужчины в возрасте 74 года, 83 года и женщины в возрасте 73 года, 82 года, 83 года, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 658 человек, — говорится в официальном сообщении.

В реанимации на сегодняшний день находятся 62 человека, из них 15 не могут самостоятельно дышать и подключены к ИВЛ,

Всего за минувшие сутки коронавирус выявили у 79 жителей Новосибирской области. С начала вспышки опасный диагноз подтвердился у 39 246 сибиряков, среди них 2308 детей. Справиться с болезнью удалось 36 448 пациентам.

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