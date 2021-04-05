«Мы с мужем спим в бане, а младшие ребятишки плачут»: как живут сибиряки с пятью детьми, потерявшие в пожаре дом

Прежнее жилье сибиряков сгорело, но уцелело хозяйство. Чтобы ухаживать за скотом, родители надолго уезжают в село, оставляя детей с няней. Фото: предоставлено героиней публикации.

Прошло почти три месяца после пожара в селе Марусино Новосибирской области. В ночь на 9 января огонь уничтожил двухквартирный дом, где жила семья Кузьменко с пятью детьми. Оставшись без еды и вещей, погорельцы попросили помощи в интернете, и неравнодушные люди помогли рублем. Нашелся даже меценат, который выделил денег, чтобы сибиряки сняли трехкомнатную квартиру в Новосибирске, на улице Титова. Но договор аренды заканчивается через три месяца. И семья беспокоится, что позже им будет некуда податься.

Пока что семья из семи человек живет на съемной квартире. Фото: предоставлено героиней публикации.

— Дом в Марусино сгорел, но хозяйство осталось. Когда люди в январе помогли нам деньгами, мы купили еще одну корову и пять телят, чтобы было дальше чем питаться. Теперь нам с мужем приходится постоянно ездить из Новосибирска в Марусино, ночевать там: мы с мужем спим в уцелевшей бане. Переживаем, что кто-то что-то украдет, если за хозяйство не приглядывать. Ведь кроме коров у нас еще свиньи и козы. Из-за этих хлопот с ребятишками видимся все реже. Особенно маленькие дети плачут. Сын, которому будет пять лет, задал вопрос: «Мама, вы нас не любите? Почему вы с нами не находитесь, не гуляете?», — рассказала КП-Новосибирск мать семейства Елена Кузьменко.

Семья купила еще корову и нескольких телят, чтобы было чем кормить детей. Фото: предоставлено героиней публикации.

Елена говорит, что семья хотела бы вернуться за город, но на покупку нового дома не хватает финансов: подходящие варианты стоят как минимум полмиллиона рублей. Поэтому погорельцы надеются на помощь от местных властей. После пожара в центре социальной поддержки семье выплатили 50 тысяч рублей компенсации. Но отчаявшиеся погорельцы надеются еще на помощь. Пока же им предложили комнату в 17 квадратных метров из маневренного фонда: такая большая семья вряд ли сможет там разместиться.

Ночевать приходится в бане. Фото: предоставлено героиней публикации.

— Нам также предлагали 100 кубометров леса за 25 тысяч в лесническом хозяйстве. Но нет у нас сейчас денег и я не знаю, в какие двери стучаться. Нам очень нужна помощь в покупке дома, — признается Елена.

КП-Новосибирск узнала у юриста, могут ли погорельцы претендовать на помощь от государства.

— По федеральному законодательству никакой компенсации для семьи не полагается. Какого-то специального закона в Новосибирской области на этот счет тоже нет. Тем не менее, погорельцы вправе написать в правительство Новосибирской области письмо с просьбой о денежной помощи. Однако и здесь вопрос решается по усмотрению чиновников, обязанности помочь у них нет, — рассказала КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

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