В Новосибирске отменили приговор парню, которого приемная сестра обвинила в домогательствах

Девочка обвинила парня в домогательствах в декабре прошлого года. Фото: личный архив героя.

В Новосибирском областном суде рассмотрели апелляцию по делу сибиряка, обвиняемого в педофилии, и отменили приговор. Напомним, 22-летнего Илью* 10-летняя приемная сестра-инвалид обвинила в домогательствах в декабре прошлого года. Парня осудили на 12 лет. Только его мать не сдалась. Женщина верит в невиновность сына и настроена добиться оправдательного приговора.

— Он ничего такого, в чем его обвинили, не совершал. Я не знаю, зачем Алина* все это придумала. Илья мне очень помогал с девочками, особенно с Алиной, возил нас на массаж, приглядывал за ребятишками. Я взяла в нашу семью двух сестренок, и у 10-летней было ДЦП. Во многом благодаря нам девочка смогла встать на ноги. Это большой труд, огромная работа по реабилитации. И вот такая благодарность! Перед финальным заседанием я приехала на свидание к сыну в СИЗО. Он очень переживал, пока шло следствие и потом суд, перестал есть, сильно похудел, — рассказала КП-Новосибирск Екатерина*, мама осужденного.

Сейчас парень находится в СИЗО. Фото: личный архив героя.

Как утверждает адвокат Максим Калинин, в деле изначально было допущено множество ошибок со стороны следствия. Обвинение строилось исключительно на показаниях девочки, которая постоянно путалась даже в количестве эпизодов. Прямых свидетелей, которые застукали бы Илью за приставаниями к сестре, вообще не было. Следователи даже не провели исследование на полиграфе. Оно хоть и не доказывает виновность-невиновность, но может многое прояснить. Вместо этого, по словам близких, оперативники просто запугали парня на первом же допросе. Его якобы заставили написать явку с повинной, а взамен обещали отпустить домой до выяснения всех обстоятельств. Явку-то он написал, доверившись сыщикам, а вот дальше особо заморачиваться никто не стал. Дело спокойно передали в суд, а там, увидев чистосердечное признание, вынесли приговор. Уже на стадии апелляции к резонансному случаю подключился московский адвокат, который уверен, что сможет защитить сибиряка от ошибок системы.

— Я приехал в Новосибирск и опросил чуть ли не 50 человек, побывал в деревне, где все произошло. Люди утверждают, что девочка может нафантазировать, — прокомментировал КП-Новосибирск Максим Калинин, адвокат Ильи. — Также я добьюсь того, чтобы оба прошли исследование на полиграфе. Да, его результаты не являются доказательством, но к делу тоже можно приобщить. Тем более что на руках у нас есть экспертиза, в которой утверждается, что мой подзащитный не склонен к педофилии.

По словам адвоката, есть версия, что все эти сексуальные домогательства — выдумка старшей, 12-летней сестры или прабабушки. Якобы насмотрелись по ТВ шоу с историями про Диану Шурыгину и решили тоже поиметь какую-то материальную выгоду или стать знаменитыми.

— У меня есть данные, что девочка говорит неправду. Ее приемная мама записывала видео, и на нем одна из девочек говорит, что все это выдумка. Мы отдавали ролик на экспертизу. Эксперты ничего не услышали, но мама утверждает, что признание было. Это очень хорошая зацепка, — уверен правозащитник.

Теперь следователям предстоит заново изучить все материалы этого уголовного дела, а суду — дать оценку добытых доказательств. Выпустят ли Илью из СИЗО на время следствия — пока не ясно. Но в любом случае на время разбирательств парень не пойдет по этапу, ведь 12 лет колонии ему уже отменили.

КП-Новосибирск будет следить за развитием событий.

* Имена изменены.

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