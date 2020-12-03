«Снимал трусы и давал потрогать»: девочка-инвалид обвинила приемного брата в домогательствах

Илья всегда возил приемную сестру в больницу. Фото: личный архив героя

Сестры Алина* и Рита* появились в семье Екатерины Пензиной* два года назад. У девочек умерла мама, и органы опеки искали им приемную семью. Екатерина вырастила трех сыновей и дочку, окончила курсы приемных родителей, характеристики на нее были только положительные, поэтому опека предложила ей забрать детей.

— Со мной на тот момент жил только младший сын Илья*. Старшие все разъехались, свои семьи построили. А Илюша тут, в нашей деревне, на железной дороге работал. Когда из органов опеки позвонили и предложили взять двух девочек 10 и 12 лет, я сразу же согласилась. Меня предупредили, что Алина, младшая, — инвалид, у нее ДЦП, — рассказала КП-Новосибирск Екатерина.

С этого момента у сибирячки началась новая жизнь. Она приняла девочек в свою семью как родных. Успевала и с Ритой уроки делать, и с Алиной на массаж ездить. По словам женщины, Илья ей помогал.

— Когда Алина к нам домой приехала, ползала на коленях. После реабилитации стала ходить при помощи костылей, а дома вообще училась первые шаги без них делать. Илья, бывало, ездил с ней в больницу за 300 километров от нашей деревни, когда у меня не получалось, — уверяет сибирячка.

Суд приговорил Илью к 12 годам колонии строгого режима. Фото: личный архив героя

О ПРИСТАВАНИЯХ РАССКАЗАЛА БАБУШКЕ

Казалось бы, благополучная семья: дети между собой жили ладно, а мать не могла нарадоваться их успехам. Но однажды все рухнуло: Алина обвинила Илью в домогательствах.

— У девочек осталась в живых прабабушка. Они ее регулярно навещали, я была только за. И в это Рождество тоже отвезла их к ней в гости. Алина и рассказала бабушке, что Илья ее домогался, во всех подробностях, и что это было три раза. Бабушка сразу же в опеку и позвонила, — воспоминает тот день Екатерина.

Соцработники обратились в полицию. Следователям Алина рассказала, что брат заходил к ней в комнату, делал массаж, а потом снимал с нее нижнее белье и давал трогать себя ниже пояса. Это было в декабре прошлого года — три раза.

Сам Илья после допроса написал явку с повинной. Родные уверяют, что якобы на парня давили, обещали после этого заявления домой отпустить. Но его задержали и арестовали.

— Я спросила у сына, делал ли он все это, он отрицал, — передает разговор с сыном Екатерина.

«МОЙ СЫН НЕ ВИНОВЕН»

Илья и Алина прошли судебно-психиатрическую экспертизу. Она показала, что девочка не склонна фантазировать и врать, а у парня нет педофилических наклонностей.

— Я уверена, что мой сын не виновен. Все обвинение строится только на показаниях дочки. Ума не приложу, зачем ей это нужно было. Может, подговорил кто? — недоумевает Екатерина. — Да и вообще она следователям сначала о восьми случаях рассказала, потом вроде только три подтвердила.

В конце ноября суд вынес Илье приговор — 12 лет колонии строгого режима. Алину и Риту забрали из приемной семьи и отправили в другую.

Но мать парня не собирается сдаваться: она уже вместе с адвокатом подала апелляцию в районный суд.

* Имена героев изменены по этическим соображениям.

Мнение юриста

«ШАНСОВ ПОЧТИ НЕТ»

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу Никите Иванкову, чтобы узнать, если ли вероятность добиться отмены приговора.

— Шанс того, что отменят обвинительный приговор, очень маленький. Есть вероятность того, что суд пересмотрит дело и изменит парню срок. К примеру, сократит до 11 или 11,5 года.

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