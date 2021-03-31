Основатели трудовой династии АО «РЭС» отметили золотую свадьбу

Трудовая династия семьи Хардиных. Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В настоящее время в разных филиалах компании трудятся представители порядка 10 династий, насчитывающих несколько поколений.

Основатели одной из династий, ветераны предприятия Александр Иванович и Светлана Ивановна Хардины, в марте отметили золотую свадьбу.

В далеком 1980 году молодые супруги пришли на работу в филиал «Татарские электрические сети», славящийся своими трудовыми династиями, и проработали здесь почти три десятка лет. Она - бухгалтером, он - плотником-бетонщиком.

Родному предприятию и профессии энергетика супруги остались верными до самой пенсии, а друг другу - каждый день на протяжении 50 лет совместной жизни.

Александр Иванович и Светлана Ивановна Хардины. Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Оба увлекались спортом: Светлана Ивановна - легкой атлетикой, Александр Иванович - гирями и футболом. Супруги представляли филиал в различных соревнованиях, кроме того, были активными членами профсоюза.

За добросовестный многолетний труд Хардины удостоены звания «Ветеран труда Новосибирской области», а также отмечены еще десятком наград - благодарностями, почетными грамотами, занесением на Доску почета и многими другими.

Династия энергетиков Хардиных продолжилась в лице зятя Николая Николаевича Бережинского и внучки Анастасии Андреевой. Николай Николаевич начинал электромонтером в том же филиале АО «РЭС» «Татарские электрические сети», теперь возглавляет службу ремонтов филиала. Он по праву считается настоящим профессионалом и опытным руководителем. Награжден почетным знаком «За вклад в энергетику».

Анастасия, вдохновившись примером предыдущих поколений династии энергетиков, окончила НГТУ-НЭТИ и пришла на работу в исполнительный аппарат предприятия на должность инженера отдела промышленной безопасности. Так же, как и ее бабушка с дедушкой, она принимает активное участие в профсоюзной деятельности. Анастасия является председателем молодежного совета ППО АО «РЭС» и членом профкома аппарата управления. На ее хрупких плечах зачастую лежит ответственность за организацию многих мероприятий, проводимых в целях развития корпоративной культуры и сплочения трудового коллектива АО «РЭС».

Внучка Анастасия пришла на работу в исполнительный аппарат предприятия на должность инженера отдела промышленной безопасности. Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

АО «РЭС» от всей души поздравляет «золотых» молодоженов, желает им крепкого здоровья и бодрости духа, любви и благополучия!

Пусть ваш яркий пример верности семье и призванию вдохновляет окружающих беречь свои семьи, помнить и чтить их традиции, передавая будущим поколениям!