В знак качества

Наталья Шелковкина. Фото предоставлено пресс-службой «Сибантрацита».

Сегодня мы рассказываем о работе лаборанта отдела технического контроля (ОТК) и знакомим вас с Натальей Шелковкиной, лаборантом 5-го разряда (самого высокого. - Ред.).

Лаборант ОТК - важнейшее звено в цепочке контроля качества угля. Он определяет содержание в антраците зольности и влаги, теплоту сгорания, рассчитывает содержание серы и выхода летучих веществ. Во многом именно благодаря работе лаборанта потребители продукции Группы «Сибантрацит» могут быть уверены: они получат продукцию самого высокого качества.

Антрацит, добываемый на разрезах Новосибирской области, обладает уникальными физико-химическими свойствами: имеет максимально высокое содержание углерода - свыше 92% - и низкую долю посторонних примесей, высокую теплоотдачу и низкую зольность. Его ценят во всем мире: клиентами компании являются крупнейшие предприятия Китая, стран АТР, Европы, Америки, и география поставок постоянно расширяется. Высокое качество продукции «Сибантрацита» - его главное конкурентное преимущество. Поэтому контролю над качеством на предприятиях Группы уделяется особое внимание.

Фото предоставлено пресс-службой «Сибантрацита».

Пробы угля берутся на всех этапах, от добычи минерального сырья переработки до готовой продукции, в обязательном порядке перед отправкой ее потребителю. Сначала пробоотборщик берет объединенную пробу - большой массив угля, отобранный по определенной методике.

- К примеру, если речь идет о самосвале, который пришел с разреза, то пробы берутся в пяти разных точках кузова, - уточняет начальник отдела технического контроля (ОТК) Ольга Яворовская.

Объединенная проба, а это 300 - 500 килограммов угля, подвергается дроблению, сокращению в несколько этапов, пока из массива антрацита не получается всего 85 граммов материала, измельченного до 20 микрон (0,2 мм). Затем маленькая баночка с пробой поступает в современную углехимическую лабораторию. Лаборант, используя метод сокращения, должен отобрать из этой баночки всего лишь 1 грамм материала. Этот грамм и будет характеризовать целую партию в 30 - 40 вагонов.

- Каждую входящую пробу я анализирую на зольность и содержание влаги. А далее, в зависимости от материала и сорта антрацита, проверяю его на теплоту сгорания, содержание серы и летучих веществ, - рассказывает лаборант 5-го разряда Наталья Шелковкина.

ДОЛГИЙ ПУТЬ В ОТК

Наталья Шелковкина пришла в АО «Сибирский Антрацит» (входит в Группу «Сибантрацит») в 2008 году и долгое время работала в должности, не связанной с угледобычей напрямую. Только спустя 10 лет она решила попробовать себя в горной профессии. Устроилась горнорабочим к маркшейдерам: помогала носить оборудование, делать замеры. Потихоньку изучила методы маркшейдерских съемок и вычислений, технологию производства работ. Ее способности к обучению и горячее стремление к новым знаниям не остались незамеченными в «Сибирском Антраците». Через год Наталью пригласили занять вакантную должность лаборанта в отделе технического контроля предприятия.

Фото предоставлено пресс-службой «Сибантрацита».

- У нас в компании так принято: если сотрудник идет на повышение в смежный отдел, мы не препятствуем - даже помогаем, способствуем этому. Понимаем: это карьерный рост, улучшение условий и оплаты труда. Не держим. Отпускаем, - уверяет Ольга Яворовская.

Именно она три года назад взяла к себе Наталью и ни разу об этом не пожалела. Девушка оказалась смышленая, трудолюбивая, усидчивая. Для работы лаборанта, требующей особого внимания и терпения, качества незаменимые.

- Работа лаборанта - тяжелый монотонный труд. Малейшее отклонение от норм проведения испытаний - и мы получим искажение фактического качества. При всей монотонности и напряженности труда не потерять за 12-часовую смену бдительность довольно непросто, - отмечает Ольга Яворовская.

Наталью обучили основам профессии на самом предприятии, а для закрепления полученных навыков отправили в Западно-Сибирский испытательный центр - одну из крупнейших в России специализированных лабораторий по проведению исследований полезных ископаемых. Сейчас лаборант самого высокого, 5-го разряда Наталья Шелковкина учится заочно в Киселевском горном техникуме, по окончании которого планирует продолжить обучение в Кемеровском техническом университете. Обучение оплачивает «Сибантрацит». Без помощи компании, говорит лаборант, ей было бы очень сложно: Наталья выплачивает ипотеку, и оплату учебы ей было бы просто не потянуть.

- Поначалу было очень тяжело, - вспоминает Наталья Шелковкина. - В один момент на меня свалилась куча стандартов, в которых необходимо было разобраться. Лаборатория качества «Сибантрацита» работает по ГОСТам, методика нормированная, действия лаборанта четко регламентированы. Потихоньку новые знания удалось систематизировать.

АНАЛИЗИРУЕМ УГОЛЬ

У новосибирского антрацита по природе низкая зольность - до 15%. А в процессе обогащения - очищения угля от частиц породы и других примесей - она снижается до 5% и менее. Именно такое количество золы остается от сжигания антрацитового концентрата. То есть он выгорает практически полностью.

Фото предоставлено пресс-службой «Сибантрацита».

- Это важно как для металлургов, так и для энергетиков. Те и другие рассчитывают, сколько нужно взять угля с зольностью 5%. А если зольность угля 6%, то его нужно будет взять несколько больше. Без качественных характеристик угля дальнейшее производство распланировать невозможно, - объясняет Ольга Яворовская.

Для анализа зольности антрацита 1 грамм измельченного в пыль вещества сжигают в муфельной печи при температуре 850 градусов в течение 20 минут. Он должен сгореть полностью. Оставшаяся зола остужается, взвешивается - и по формуле высчитывается зольность угля.

Чтобы определить содержание летучих веществ, температуру в печи повышают до 900 градусов.

- 1 грамм угля ставим на 7 минут в печь. Вынимаем, остужаем, взвешиваем и рассчитываем по формуле содержание летучих веществ. Вообще, у антрацита нормой считается от 6 до 8% летучих веществ. Но у нашего очень низкое - от 1,5 до 3,5%, - говорит Наталья Шелковкина. - Колориметром измеряем теплоту сгорания угля. Она зависит от качества минерала, содержания влаги и зольности. Навеска угля 0,8 грамма сжигается в колориметрической бомбе в атмосфере сжатого кислорода. Определяется высшая теплота сгорания, а затем по формуле рассчитывается низшая. У концентрата теплота сгорания выше, у рядового угля - ниже. Самая высокая теплота сгорания нашего антрацита, какую я видела, - 8,5 тысячи Дж, самая низкая - 5 - 5,5 Дж.

Содержание влаги измеряем аппаратным методом с помощью влагоанализатора и перепроверяем стандартным способом, вручную. Сначала 2 - 5 граммов неизмельченного угля насыпаем в емкость, ставим в анализатор. Анализ длится от 7 до 9 минут, по окончании которых выдает готовые показатели рабочей влаги, для каждого сорта угля - свои: для концентратов - до 10%, для стандартных углей - до 13%, для рядового - до 15%. Затем в муфельной печи берем влагоаналитическую пробу - определяем влажность аналитического состояния антрацита. Берем измельченный в пыль уголь и нагреваем его в печи при температуре 160 градусов в течение 5 минут. Вообще, у антрацита аналитическая влага по ГОСТу - до 2%, но у нас - значительно ниже - до 1%.

Фото предоставлено пресс-службой «Сибантрацита».

Особое внимание уделяется содержанию в антраците серы. Чем ее меньше, тем лучше для потребителя.

- 0,1 грамма антрацита помещается в специальную емкость - лодочку - и при температуре 1300 градусов нагревается в анализаторе 1,5 - 3 минуты. По сути аналогов у новосибирского антрацита нет. Он низкосернистый. До 0,35% серы максимум. Стандарт нашего антрацита - 0,26%. У концентратов - еще ниже. Особенно это важно для металлургии. Сера - крайне вредный компонент, который влияет на качество стали, цветных металлов. Чем больше серы в антраците, тем хуже будет качество металла, - подчеркивает Наталья Шелковкина.

ОЦЕНКА В ЖУРНАЛЕ КАЧЕСТВА

Если лаборант получает качественные характеристики с отклонениями от норм, оперативно сообщает об этом мастеру. Характеристики заносятся в журнал качества, который доступен всем участникам технологического процесса, от забоя до отгрузки. Если проблема в технологии обогатительных фабрик, в нее вносятся корректировки. К примеру, если в конечном продукте повышена зольность, возможно, на фабрике повышенная плотность среды, в которой происходит процесс обогащения. Или имеются проблемы с входящим минеральным сырьем.

- Если превентивных мер оказалось недостаточно, в «Сибантраците» есть обязательный контроль готовой продукции. Финальные пробы антрацита берутся прямо из вагонов, готовых к отправке потребителям. Они еще раз исследуются в лаборатории. Если мы выявляем брак, выписываем акт о выгрузке вагонов и возврате продукции на повторную переработку, - добавляет Наталья Шелковкина.

«Сибантрацит» работает не только на объем добычи, но и на ее качество, что довольно сложно.

- Обычно предприятия, которые работают на объем, мало времени уделяют качеству. В «Сибирском Антраците» мы соединили и то и другое - большая редкость для угольной отрасли, - резюмирует начальник отдела технического контроля (ОТК) АО «Сибирский Антрацит» Ольга Яворовская.