«Тотальный диктант» в Новосибирске 10 апреля 2021 года: список площадок, где будут читать на английском

В этом году Тотальный диктант пройдет 10 апреля. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

«Тотальный диктант» в Новосибирске 10 апреля 2021 года — акция, в которой многие будут участвовать уже в 17-й раз. Напомним, свою грамотность сибиряки проверяли даже во время полета в Москву, а еще диктант писали полярники на Северном полюсе. В 2020 году коронавирус внес свои коррективы в проведение акции: из-за вспышки ковида сибиряки могли написать диктант онлайн на сайте или же взять бланк в пункте выдачи и заполнить его дома. Зато в этом году акцию планируют провести в прежнем режиме.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ «ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА» В НОВОСИБИРСКЕ

Уже известно, когда именно акция пройдет в 2021 году.

— «Тотальный диктант» состоится 10 апреля в 15.00, — сообщил КП-Новосибирск Андрей Поздняков, куратор проекта в Новосибирске.

Также известно, что новосибирцам прочитают отрывок из книги Дмитрия Глуховского «Метро».

Можно попробовать написать диктинт на английском языке. Фото: Влад КОМЯКОВ

ГДЕ «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ» В НОВОСИБИРСКЕ БУДУТ ЧИТАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ?

Организаторы масштабной акции решили удивить поклонников грамотности и перевели отрывок из текста на английский язык. Любой желающий по предварительной записи сможет прийти и написать диктант на английском.

— Текст на английском языке будут читать на двух площадках: НГУ и НГТУ. В техуниверситете его прочитает блогер yaksenyа.

Регистрация на площадки откроется 31 марта. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

— Мы знаем, какие сложности бывают с английской пунктуацией, поэтому в итоговой оценке будут учитываться только орфографические ошибки, -сообщают организаторы в своем Инстаграме.

По предварительной информации, текст на английском языке можно будет написать в НГТУ в 16.30. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте диктанта, которая откроется 31 марта 2021 года. Площадку на базе НГУ организаторы анонсируют отдельно.

30 марта стало известно, что отрывок из текста Дмитрия Глуховского в Новосибирске прочитает Гузель Яхина, автор книги «Зулейха открывает глаза» .

Принять участие может любой желающий. Фото: Андрей КОПАЛОВ

СПИСОК ПЛОЩАДОК, ГДЕ ПРОЙДЕТ «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ» В НОВОСИБИРСКЕ

В этом году сибиряки смогут написать диктант в нескольких библиотеках (Новосибирская областная детская библиотека имени А. М. Горького, Новосибирская областная научная библиотека, ГПНТБ СО РАН), а также в мэрии Новосибирска и филармонии.

Зарегистрироваться на конкретной площадке можно на официальном сайте «Тотального диктанта» — totaldict.ru.

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