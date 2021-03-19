В Новосибирской области мужчина убил жену и покончил с собой

Женщина не дождалась помощи. Фото: СОЦСЕТИ

Стали известны подробности убийства 32-летней жительницы поселка Линево в Новосибирской области. 18 марта мертвую мать и отца нашла 14-летняя дочь, когда вернулась домой.

Как было установлено позже, мужчина сильно избил свою жену. А когда понял, что натворил, покончил с собой. Перед смертью женщина успела позвонить и попросить о помощи.

- Есть аудиозапись, где она чуть живая звонит, плачет, - рассказал источник в правоохранительных органах. - По словам полицейского, которого отправили проверить сигнал, он приехал спустя 9 минут после звонка. Постучал в дверь квартиры - никто не открыл. Постучался к соседям: открыла только старушка, но заявила, что никакого шума не слышала. После чего полицейский уехал.

В ГУ МВД по Новосибирской области заявили, что управление собственной безопасности проводит проверку по этому случаю.

ОФИЦИАЛЬНО

"На стук в дверь никто не отвечал"

В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали это происшествие так:

- 18 марта в 10.41 в отделение полиции «Линевское» через оператора 112 поступило сообщение от женщины 1988 г.р. с просьбой о помощи. Уже через 9 минут на указанный адрес в пос. Линево прибыл сотрудник полиции. На неоднократные звонки и стук в дверь никто не отвечал, при этом посторонних шумов за дверью не было, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. - Была опрошена соседка, которая пояснила, что каких-либо посторонних звуков не слышала. В связи с чем, основания для вскрытия двери отсутствовали. По факту обращения в установленном порядке был зарегистрирован материал для проведения проверки.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

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Трагедия произошла в поселке Линево Искитимского района (подробности).

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