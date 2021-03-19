Тела мертвых супругов обнаружили в квартире под Новосибирском

Следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Очередная семейная драма случилась в небольшом рабочем поселке Новосибирской области. Накануне, 18 марта, в квартире по улице Проспект Мира были обнаружены мертвыми 32-летняя Татьяна С. и ее супруг 42-летний Павел С.

— У женщины на теле были найдены телесные повреждения, а также резанные раны на запястье и под коленом. Мужчина покончил жизнь самоубийством, оставив предсмертную записку, — сообщил "КП-Новосибирск" источник в правоохранительных органах региона.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. На данный момент неизвестно, что случилось в семье накануне трагедии.

Соседи погибших говорят, что супруги жили не очень дружно, за стенкой часто слышались крики и ссоры. У пары осталось двое детей: сын и дочка. Временно их у себя приютили родственники.

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