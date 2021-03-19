Улетел, не обещал вернуться: трагичная история собаки Пальмы из московского аэропорта повторилась спустя 45 лет

Хатико полгода встречал самолеты в Анапе. Фото: Алена МАРТЫНОВА

18 марта на экраны страны вышел фильм режиссера Александра Домогарова — младшего о собачьей верности. В основе сюжета кинокартины знаменитая история овчарки Пальмы, которую открыл миру журналист «Комсомольской правды» Юрий Рост в 1976 году. Корреспондент очень трогательно описал судьбу четвероногого друга, прожившего в аэропорту два года в ожидании хозяина, бросившего его прямо перед посадкой в самолет. Небольшая заметка в газете заставила тогда плакать миллионы людей. Благодаря публичности у Пальмы появилась новая семья. И вот спустя 45 лет, как раз накануне экранизации этой истории, Пальма словно переродилась. О верности и предательстве в наше время читайте в материале КП-Новосибирск.

Овчарка Пальма два года прожила в московском аэропорту в ожидании хозяина. Фото: Юрий Рост.

ЗАЛ ОЖИДАНИЯ

Можно не верить в реинкарнацию, множество собачьих жизней и прочее, но факт остается фактом. Сотрудники аэропорта небольшого курортного городка Анапы обратили внимание, что в стерильной зоне перед выходом на посадку стоит переноска с собакой. Целый день. И никто за ней не приходит. Работники авиагавани подкармливали пса еще день, ждали его хозяина. Потом поняли, что собаку предали, сжалились над скулящим животным, открыли дверцу — и пес выбежал на волю.

— Но покидать аэропорт пес отказывался. Перебивался гостинцами, которые ему подкидывали пассажиры и работники аэропорта, пил из луж. И каждый день ждал своего хозяина, который почему то улетел без него, — рассказала КП-Новосибирск анапская зоозащитница Оксана Муромская.

Сейчас Хатико готовится к операции по спасению лапы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Собаке придумали кличку Хати — в честь Хатико. За верность. Ведь метис стаффордширского терьера полгода провожал большие самолеты в разные точки страны. Он ждал. А хозяин все не возвращался. Тогда волонтеры рассказали о судьбе «потеряшки» в социальных сетях. Хати устроили на передержку.

— Одна, вторая, третья семья пытались стать для него домом, но пес каждый раз вырывался на свободу и снова прибегал в аэропорт встречать самолеты. Когда мы его оттуда забирали в последний раз, то заметили, что пес ранен. Он подволакивал заднюю лапу и весь был в каких-то травмах. Возможно, с кем-то подрался за кусок хлеба или поранился, преодолевая высокие заборы и преграды на пути к аэровокзалу, — рассуждает Оксана Муромская.

Стало понятно, что у Хатико теперь только один дом: то место, где он в последний раз жал лапу своему хозяину, — зал ожидания аэропорта. Пса можно увезти силой, запереть в клетку, но, как только появится шанс, тот снова окажется между двумя потертыми сиденьями, возможно до сих пор хранящими запах дорогого ему человека.

НОВАЯ ПРОПИСКА

Социальные сети порой творят чудеса. Можно только гадать, сколько раз верный пес смог бы еще сбежать из передержек в аэропорт. Но, на его счастье, эту историю прочитали новосибирские волонтеры. Общими усилиями удалось собрать деньги на билет и на самолете доставить собаку в столицу Сибири.

— Общественница Наталья Ким организовала покупку нового авиабокса, договорилась с компанией-перевозчиком, и несколько дней назад «потеряшку» привезли к нам в зоогостиницу, — говорит Анжелика Шперлинг, сибирячка, временно приютившая Хатико. — Он сильно стрессовал во время перелета, сгрыз почти всю переноску. Мы записали его в клинику на осмотр. У пса порваны сухожилия. Он, бедный, подволакивает лапку, она практически висит как плеть. Нам назвали сумму операции и назначили дату — 7 апреля.

Волонтеры за полчаса собрали деньги на операцию. Фото: Анжелика Шперлинг.

Первые дни Хатико очень переживал. Скулил и тосковал. Теперь-то ясно, что бежать уже некуда. Остается только смириться со своей новой судьбой в Сибири.

— Сейчас все нормально. Мы привели его в порядок. Он очень добрый и послушный мальчик, даже ни разу не дернулся и не возмутился, когда мы стригли ему когти, мыли, чесали. Он молодой и активный, ему всего 3 — 4 года. Заметили, что пес очень человекоориентирован, быстро привязывается к людям... Но в большей степени тянется к мужчинам. По характеру он не защитник — скорее, друг и компаньон, — делится своими наблюдениями Анжелика.

Собака больше доверяет мужчинам. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Зоозащитникам всего за полчаса удалось собрать необходимую сумму на операцию. Большую часть средств перечислил неизвестный меценат, который прочитал историю «потеряшки» в интернете. Хирург ветеринарной клиники пообещал, что Хатико быстро поправится и будет прыгать на всех своих крепких четырех лапах. Главное, чтобы не побежал на радостях в Анапу.

ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ДРУГ

Люди, успевшие познакомиться с Хатей, в один голос говорят, что умнее и добрее пса они не встречали.

— У него такие глаза! Искренние, а в глубине большая боль. Мы очень надеемся, что он сможет забыть свое прошлое и станет верным другом хорошему человеку. Очереди из желающих его приютить пока нет. Но время еще есть. Пусть сначала поправит здоровье и адаптируется к новой жизни, — добавляет Анжелика Шперлинг.

Теперь пес ищет верного друга в Новосибирске. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Все теперь верят, что у этой истории обязательно будет счастливый конец. Ведь Пальма спустя два года страданий обрела свое собачье счастье и подарила верность и любовь хозяйке из Киева. Найдется и для Хатико достойный человек. А старого мы даже не просим откликнуться и написать нам в редакцию. Такой поступок уже нельзя оправдать или исправить.

Комментарий специалиста

«НЕ НАДО ФОРСИРОВАТЬ СОБЫТИЯ»

Мы поинтересовались у специалиста поведенческой, ветеринарной медицины, как обычно у собак лечат привязанность и есть ли у Хатико шанс забыть предавшего его хозяина.

— У собак все как у людей. Они тоже обладают интеллектом и одухотворенностью. Есть такие псы, которые помнят своих хозяев всю жизнь. Чувство привязанности со временем, конечно, притупляется. Но я точно могу сказать, что если Хатико встретит этого хозяина через год, пять, десять лет, то он понесется к нему со всех лап, узнает его и примет. На данном этапе не надо форсировать события, стоит дать животному время. Сейчас важен человек, который будет отвлекать его любимыми играми, уделять внимание. Нужен искренний контакт. Постепенно пес привыкнет к другому хозяину. Необходимо, чтобы это был человек, который его искренне полюбит. Только взаимная любовь способна творить чудеса, — прокомментировал ситуацию зоопсихолог Сергей Жигарев.

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