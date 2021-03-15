«Полгода скулил у самолетов»: Хатико из Анапы увезли в Сибирь, чтобы он не ждал своих хозяев в аэропорту

Волонтеры также оплатят лечение Хатико - у него порваны сухожилия. Фото: Алексей БУЛАТОВ / https://vk.com/staffbullhelp_nsk

В Новосибирск прилетел из Анапы метис бордоского дога, который почти полгода прождал в аэропорту своего хозяина. Какая настоящая кличка собаки, никто не знает, но за терпение его назвали Хатико. Почему рыжего «потеряшку» отправили за сотни километров от родного города — в материале КП-Новосибирск.

В сентябре 2020 года 3-летнего пса бросили в переноске около терминала анапского аэропорта. Почему так случилось, что хозяева не взяли его с собой, уже никто не узнает. Бедолага сутки провел в тесноте, без еды и воды, пока его не обнаружили местные работники. Они выпустили пса на свободу, подкармливали и пытались приютить. Но Хати — так его прозвали волонтеры — трижды сбегал из своих новых пристанищ и возвращался в аэропорт — на то место, где он последний раз видел прежних хозяев.

В глаза этого красавчика невозможно не влюбиться. Но хозяина в Анапе он так и не нашел. Фото: Оксана Муромская.

Верность дога поражала. Его пытались взять под опеку зоозащитники, они же обследовали пса у ветеринаров. Врачи обнаружили, что у пса порваны сухожилия на задних лапах. В Анапе псу оказали первую помощь, а на лечение его решили отправить в Новосибирск.

— У нас в Анапе и собаки бездомные есть, и врачи, и передержки. Но в силу того, что это курортный город, местное население неохотно берет животных. Я бы себе оставила собаку, но у меня самой много животных, — рассказала КП-Новосибирск кубанская зоозащитница Оксана Муромская. — Я очень хотела пристроить его в Анапе — не получилось, пес сбегал в аэропорт. История пса всех трогает — он полгода скулил у самолетов, но в итоге его так никто и не забрал. И вот откликнулись волонтеры из Новосибирска, из группы помощи питбулям и стаффам. Я очень благодарна им, особенно Наталье Ким, которая не побоялась трудностей.

Волонтеры собрали нужную сумму на перелет и отправили пса в Новосибирск самолетом. Фото: https://vk.com/staffbullhelp_nsk

Чтобы отправить Хати в Новосибирск, нужно было собрать около 23 тысяч рублей. Сумма не такая внушительная, но собирали ее дольше, чем планировали: дог должен был полететь в Новосибирск 1 марта. В итоге пса посадили на самолет почти на две недели позже. Но в итоге он прибыл в новосибирскую зоогостиницу «Florian».

— Мы приложили к перелету очень много сил и переговоров. Так долго мы старались, и сейчас Хати живет в гостинице. Его там любят, как своего, ухаживают, но ему нужна своя семья. Он не может долго сидеть в вольере без контакта с человеком. Ему нужно больше внимания и общения, которое может дать хозяин. В идеале бы найти вариант или передержку в частном доме, где кто-то из членов семьи может по первой необходимости быть с ним, и немного времени на адаптацию. Когда он привыкнет к тому, что есть свое место и никто не гонит, то страх одиночества отступит. В ближайшее время покажем лапу врачу, попробуем подлечить травму. Также его вакцинируем и кастрируем, — рассказала КП-Новосибирск волонтер группы помощи питбулям и стаффам Наталья Ким.

К новым хозяевам повышенные требования: нужно, чтобы они смогли дать и просторный дом, и достойный уход. Фото: https://vk.com/staffbullhelp_nsk

Сейчас к подбору новых хозяев для Хати волонтеры подходят строго. Это обязательно должен быть человек из Новосибирска старше 25 лет, со своим жильем. В семьи с младенцами и детьми пса не пристраивают. Такие требования — из-за того, что собаке надо дать достойное содержание и уделять достаточно внимания.

Спасители Хати описывают его как дружелюбного и неагрессивного к людям. Правда, как пес ведет себя с кошками, они не проверяли, но с другими собаками он уживается очень хорошо. Если вы хотели бы дать Хати новый дом, просьба звонить по телефону 8-962-841-36-06 (Наталья).

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