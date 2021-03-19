Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 20 марта 2021 года: зараза унесла жизни 1558 человек

За минувшие сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались еще 5 человек. Фото: ИВАНОВА Диана

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 20 марта 2021 года таковы: за минувшие сутки инфекцию диагностировали еще у 97 человек. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 37678 больных ковидом. Из больниц уже выписаны 34662 пациента, 127 из них — за последние сутки.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 37 678 случаев ковида. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

УМЕРЛИ ЕЩЕ 5 ЧЕЛОВЕК

За минувшие сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались еще 5 человек. В областном оперштабе рассказали, что о них известно: все умершие — мужчины, двоим из них было 74 года, остальным - 54, 70 и 83 лет. Всего в регионе с начала пандемии от ковида скончались 1558 человек.

ЗАБОЛЕЛИ ЕЩЕ 5 ДЕТЕЙ

В регионе за последние сутки ковид диагностировали еще у 5 ребятишек. Сейчас в больницах города и области с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус находятся 12 детей. Всего в Новосибирской области COVID-19 с начала пандемии заболели 2178 детей.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 97 человек

Количество пациентов в реанимации: 86 человек

Масочный режим: продлен до конца апреля 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и мер против коронавируса.

Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до полуночи. Наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.

Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновили свою работу с 1 февраля

Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.

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