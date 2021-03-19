В Новосибирске от коронавируса умерли пять человек за сутки: самому старшему было 83 года

Коронавирус за сутки унес жизни пяти человек. Фото: Олег Укладов

В пятницу, 19 марта, стало известно о том, что коронавирус унес жизни 5 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались мужчины в возрасте 54 года, 70 лет, 74 года, 74 года, 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 558 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

В тяжелом состоянии в реанимацию госпитализировали 86 человек, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 13 пациентов.

За последние сутки инфекцию диагностировали у 97 человек, а 127 пациентов выписали из больницы.

С начала вспышки коронавирусом заболели 37678 человек, в том числе 2178 детей, выздоровели 34662 пациента.

До конца марта в регионе объявлен режим повышенной готовности. В общественных местах по-прежнему надо быть в защитной маске и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

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