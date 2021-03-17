Что она вообще делает? «Курящая» синица озадачила ученых

Пернатую "курильщицу" сфотографировали прохожие. Фото: Марьяна Масимова.

Жительница Новосибирска сфотографировала синицу, которая держит в клюве окурок сигареты. Птицу с «вредной привычкой» сняли в Первомайском районе.

Фото взорвало соцсети:

— Осталось ей кепочку на голову еще надеть.

— Закурила, настреляла мелочи у прохожих и улетела дальше жить свою синичью жизнь...

— Огоньку не найдется? — шутят сибиряки.

Снимки синицы посмешили сибиряков в соцсетях. Фото: Марьяна Масимова.

Кадры, рассмешившие соцсети, вовсе не фотошоп, как многие сначала подумали.

— Я сфотографировала синицу вчера на улице Героев Революции. Шла по улице и увидела это чудо, — рассказала КП-Новосибирск автор фото Марьяна Масимова. И показала другие снимки из этой серии. На них птичка все также увлечена окурком.

Даже специалиста озадачило, чем синицу привлекла сигарета. Фото: Марьяна Масимова.

Новосибирский орнитолог Алексей Яновский попытался объяснить, с чем может быть связана такая птичья причуда:

— Многие птицы подбирают какой-то мусор. Обычно это было замечено за воронами, дроздами, попугаями. На моей памяти было, что галка любила из пачки сигареты воровать. А вот такие синицы ни разу не встречались. Интересно, но трудно объяснить, ведь синицам еще рано строить гнезда. Возможно, птица это сделала просто из чистого любопытства, — рассказал КП-Новосибирск Алексей Яновский.

Редакция КП-Новосибирск на всякий случай напоминает, что курение опасно для здоровья.

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