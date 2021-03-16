«Бро, огонька не найдется?»: «курящую» синицу заметили новосибирцы в Первомайском районе

Фото синицы опубликовали в соцсетях. Фото: «Подслушано Первомайка»

Новосибирцы выложили в сеть весьма необычную фотографию синицы, которую якобы заметили на улицах в Первомайском районе. Сама птица, по сути, ничем бы не отличалась от своих сородичей, если бы не одно но: на снимке в клюве она держит сигарету.

— Сегодня увидела с балкона курящую синицу, — написала автор поста в паблике Вконтакте «Подслушано Первомайка». — Чего только у нас на Первомайке не увидишь.

Возможно, птица просто подобрала сигарету с земли, ошибочно приняв ее за что-нибудь съедобное. Но, как бы то ни было, сейчас сибиряки не могут удержаться от шуток над брутальной синицей:

— Синицы курят, а голуби скоро выпивать начнут.

— Видать, трудная у нее жизнь.

— Она прикурить просит.

— У меня на даче они часто сигареты с земли поднимают и рвут, — пишут сибиряки в комментариях под постом.

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