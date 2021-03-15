В Новосибирске после замечания Михаила Мишустина воркшоп переименовали в математическую мастерскую

Михаил Мишустин побывал в Новосибирске в начале марта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спор председателя правительства РФ Михаила Мишустина и директора Математического центра в Академгородке Евгения Вдовина разрешился спустя чуть больше недели. Напомним, премьер-министр посетил лабораторию математического центра 5 марта. Тогда сотрудники и учащиеся центра обсуждали проведение в Академгородке воркшопа. Евгений Вдовин сказал, что воркшоп — это мастерская, в которой студенты и школьники обучаются исследовательской работе. А Михаил Мишустин подчеркнул: росийское название воркшопа — семинар.

— Нужно говорить мастерская. Я только за то, чтобы английские термины не закрывали русские, — добавил он.

К пожеланию председателя правительства в центре прислушались и название сменили: теперь вместо воршопа пройдет Большая математическая мастерская.

- Название обусловлено не только дискуссией, но и тем, что присоединилось много новых участников: соорганизаторами станут Международный математический институт им. Леонарда Эйлера, Международный научно-методический центр НИУ ВШЭ, РНОМЦ «Уральский математический центр», РНОМЦ Томского государственного университета, - подчеркнули в Новосибирском государственном университете.

Принимать заявки на участие в Большой математической мастерской будут до 12 апреля. Участников ждет два недельных интенсива (они пройдут с 12 по 17 июля 2021 года и с 9 по 14 августа 2021 года). Самое главное, что полученные результаты могут использовать как сами исследователи, так и заказчики. Например, решением задачи может стать разработка удобного сервиса.

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