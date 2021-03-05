Мишустин поспорил с директором центра НГУ о слове «воркшоп»

Михаил Мишустин поспорил с директором центра НГУ о значении слова «воркшоп». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Михаил Мишустин поспорил с директором центра НГУ о значении слова «воркшоп». Премьер-министр посетил лабораторию математического центра института в пятницу,5 марта. Когда он зашел в лабораторию, сотрудники и учащиеся центра обсуждали проведение в Академгородке такого мероприятия как воркшоп.

Как пишет издание «Интерфакс», директор центра Евгений Вдовин сказал, что воркшоп — это мастерская, в которой студенты и школьники обучаются исследовательской работе. А Михаил Мишустин, в свою очередь, отметил, что российское название воркшопа — семинар. Ученый же объяснил, что в данном случае мастерская ориентирована на обучение в деятельности.

— Тогда нужно говорить мастерская. Я только за то, чтобы английские термины не закрывали русские, — добавил премьер-министр.

В итоге, Вдовин и Мишустин пришли к компромиссному названию «математическая мастерская».

Напомним, премьер-министр прилетел в столицу Сибири 4 марта. За два дня здесь он успел побывать, в частности, в научном центре «Вектор» и в логистическом почтовом центре недалеко от «Толмачево».

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