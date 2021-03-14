Новосибирский детский омбудсмен прокомментировала пожар, где погибли мать и двое детей

Многодетная мать погибла в пожаре. Фото: Следственное Управление СК РФ по Новосибирской области/ соцсети

13 марта в селе Бобровка Сузунского района произошла трагедия — в пожаре погибли мама и двое детей. В тот вечер женщина была дома вместе с тремя сыновьями и двухлетней дочкой. Еще двое детей гостили у бабушки. По предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожности одного из сыновей — он пытался разжечь печку.

— 11-летний мальчик пытался разжечь печь розжигом, однако произошел хлопок и возгорание. Он успел вынести из дома 4-летнего брата, но остальным спасти не удалось, — сообщили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

О самой погибшей родительнице местные жители отзываются плохо: говорят, она пила каждый день, а дети жили на два дома.

— Иногда дети были с мамой, иногда уходили жить к бабушке с дедушкой. Старшие дети у нее, вроде как, учатся. А муж у нее покончил с собой уже очень давно, — рассказали КП-Новосибирск сельчане.

По словам сибиряков, сейчас они всем поселком собирают вещи для детей, которые остались сиротами.

Сейчас вместе с правоохранителями к делу подключился и аппарат уполномоченной по правам ребенка. Они планируют начать проверку со своей стороны.

— Мы сейчас собираем информацию об этой семье. Уже отправили запросы в район. Будем проверять стояла ли эта семья на учете. Если да, то, какие работы с ней проводились, — рассказала КП-Новосибирск Надежда Болтенко, уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области. — Если с семьей не проводили никаких работ и не принимались меры, то будем разбираться, почему игнорировали проблемы в этой семье.

По словам детского омбудсмена, также они проверят, как в Сузунском районе устанавливают датчики пожарной безопасности для многодетных семей, и был ли такой у погибших.

— С родными и близкими будет работать психолог, а так же будет оказана помощь от социальных служб, — уточнила Надежда Болтенко.

КП-Новосибирск будет следить за развитием событий.

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