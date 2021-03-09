«Мать не смогла пережить позора»: под Новосибирском 14-летняя школьница забеременела от отчима

Школьница призналась в беременности от отчима, и мать не смогла пережить позора. Фото: Соцсети

Школьница из села под Новосибирском забеременела в 14 лет, отцом ребенка оказался ее отчим. Следователи задержали его по подозрению в изнасиловании падчерицы. Ужасная правда свела мать девочки в могилу — женщина скончалась от кровоизлияния в мозг. Подробности этой истории — в материале КП-Новосибирск.

«ЖИЛ ПРИ ХРАМЕ, РАБОТАЛ»

Школьница Тамара Агафонова* — ребенок с тяжелой судьбой. Девочка родилась в семье доярки одного из сел Коченевского района. Мать в одиночку воспитывала девочку до 10 лет, а потом познакомилась с мужчиной.

— Четыре с половиной года назад Маша* сошлась с 40-летним Виктором. Сам он родом из Кемерова, но рано осиротел — родители пили и умерли. Он был судим, раньше пил и употреблял наркотики, а к нам в село приехал — стал жить при храме, работать. Мария его устроила кочегаром в местное ЖКХ, где сама трудилась, — рассказала КП-Новосибирск бабушка пострадавшей девочки, попросившая об анонимности.

Однако семейной идиллии не случилось — Виктор не стал брать женщину замуж и вскоре опять начал пить. Мог накричать или даже поднять на Марию руку. Родственники говорили: «Бросай его». Но женщина защищала сожителя, верила, что сможет его исправить… А тот, оказывается, заглядывался на маленькую падчерицу...

Девочка три месяца молчала из-за страха перед отчимом. Фото: Соцсети

«НЕ СМОГЛА ПЕРЕЖИТЬ ПОЗОРА»

С заявлением в полицию об изнасиловании 15-летней Тамары обратилась ее родная тетка перед 8 Марта.

— Девочка призналась, что отчим впервые накинулся на нее в ноябре прошлого года, когда ей было 14 лет. Врачи говорят, что сейчас делать аборт уже поздно — четвертый месяц пошел, — продолжает бабушка пострадавшей.

Родственники уточнили, что мать узнала об изнасиловании дочери еще в декабре, но в полицию не пошла. Только выгнала сожителя из дома. Тот уехал, потом вернулся, просился назад.

— Маша не смогла пережить позора. У нее лопнул сосуд в мозгу, и 9 февраля она умерла. Внучка осталась круглой сиротой, теперь мы воспитываем. И вот мы заметили, что у нее появился живот, она пополнела. Стали расспрашивать — она и призналась, что беременна от отчима, что мать все знала, переживала. Завтра поедем с внучкой в больницу. Что делать… Будет рожать, — вздыхает бабушка девочки.

* Имена изменены.

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