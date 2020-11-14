Школьница увела мужа у многодетной матери, пока та лежала в больнице беременная

Многодетная мать (на фото слева) и подумать не могла, что девочка переспит с отчимом. Фото: соцсети.

В Новосибирской области 15-летняя девочка отбила мужчину у своей беременной матери. Соцработникам она призналась, что переспала с ним. И не раз. Почему никто не жалеет в этой истории обманутую женщину — в материале КП-Новосибирск.

«ОНА УЖЕ ВЗРОСЛАЯ — ИМЕЕТ ПРАВО»

Скандал случился в селе Колыванского района. 15-летняя Люда Коликова* из многодетной семьи рассказала соцслужбам, что 28-летний отчим несколько раз занимался с ней сексом, пока беременная мать лежала в больнице. Специалисты опеки передали рассказ школьницы в полицию. Кто кого соблазнил, сейчас разбирается Следственный комитет, но даже если инициатором отношений была Люда, отвечать за преступную связь ее отчиму. Кстати, ранее судимому.

— Преступление было выявлено во время проверки семьи нашими сотрудниками, именно им Люда призналась. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет», — сообщили КП-Новосибирск в отделе опеки администрации Колыванского района.

Семья школьницы опеке знакома очень хорошо, она состоит на учете как неблагополучная и малоимущая. У женщины шестеро детей — совершеннолетняя Альбина, 15-летняя Люда, 12-летняя Нина, 10-летний Артем и двое младших — девочка полутора лет и новорожденный мальчик. Живут в доме на двух хозяев, который купили за счет маткапитала. Несколько лет назад многодетная мать сошлась с 28-летним мужчиной: он только освободился из колонии. Детей новый папа явно пугал.

— Сожитель бил окна, поднимал руку на детей — все это есть в отчетах ПДН. Полиция к ним по два раза в месяц приезжает, а все без толку. Живут только на детские пособия, выпивают, нигде не работают. Депутаты пытались вразумить — так их даже на порог не пустили. Бедные дети, их надо изымать, — поделилась с КП-Новосибирск учитель русского языка Татьяна М., в ее классе учится пострадавшая школьница.

По словам педагога, во время беременности матери дети оказались предоставлены сами себе — больше месяца буквально выживали. Просили в магазинах хлеб в долг, питались супом и картошкой. В школу их никто не собирал — тетрадки, ручки и учебники помогали купить депутаты. Местные жители принесли старую одежду и обувь. В доме нет ни бани, ни воды — дети ходят немытые и даже приносили на себе клопов, говорит педагог.

— Все дети в этой семье с ОВЗ, 15-летняя Люда едва пятый класс окончила. Речь с нарушениями, по характеру очень замкнутая, скрытная. В 14 лет уже перестала ночевать дома, стала с парнями и мужчинами гулять. Я матери высказала, а та в ответ: «Она уже взрослая, имеет право», — добавляет Татьяна М.

«НЕЧЕГО БЫЛО РУКИ РАСПУСКАТЬ»

Однако не все дети в семье настолько запущенные — 12-летняя Нина ходит на танцы и пение в местный ДК, старается учиться сама. Несмотря на все трудности, дети все равно любят непутевую маму. Вот и старшая сестра Альбина просит не винить родительницу, а сжалиться и помочь ей.

— Сестра не соврала (про секс с отчимом. — Прим. ред.), я ей верю. Мама виновата, что недоглядела. Но отчим больше виноват — нечего было руки распускать. Маме было тяжело — четверо маленьких детей на ней, сейчас пятого родила. У мамы тьма долгов, дома вечный ремонт — печка разобрана. А вся семья живет во второй половине, снимают ее у соседей. Ситуация действительно очень серьезная, но хочется не осуждения, а помощи, — призналась КП-Новосибирск старшая сестра потерпевшей Альбина.

Но местные жители и чиновники считают, что женщине и так давали слишком много шансов. У нее уже забирали детей в социальные центры, а опека пыталась лишить мать родительских прав, но проиграла суд. Поэтому соцработники и вынуждены воздействовать на семью проверками.

— Семья неблагонадежная — взрослые пьют сами и детей приучают. Ни дня они не работали, только металл собирают и на пособия живут. Работы у нас в селе мало, одно фермерское хозяйство на всю деревню, но кто таких возьмет к себе? Зато пальцы гнуть умеют: то крышу им отремонтируй, то водопровод проведи… Но только деньги у них сквозь пальцы уходят, — прокомментировал КП-Новосибирск глава администрации Сироткинского сельсовета Олег Маркин. — Я считаю, детей надо забирать из семьи, пока не поздно, пока не случилась еще какая-нибудь беда.

* Имена героев публикации изменены.

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