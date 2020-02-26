«Я досталась ему девочкой»: исповедь школьницы, которая увела мужа у родной тети и сбежала с ним в чужую страну

Роман с 13-летней племянницей разрушил семью строителя из Казахстана. Хорошистка и примерная девочка влюбилась в мужчину, который старше ее на 20 лет и был женат на ее родной тете. Через два года запретных отношений пара нелегально сбежала в Россию, в Новосибирск. Здесь они прожили 9 месяцев, после чего их нашли полицейские. Девочку — сейчас ей 16 — вернули бабушке. Пенсионерка требует судить бывшего зятя. Но против выступает ее внучка. Ради этой любви она готова на все. Корреспонденты КП-Новосибирск поговорили с современной «Лолитой» и ее родственниками.

Девочка росла без отца и матери, дядя — тоже круглый сирота. Фото: соцсети.

«У НАС БЫЛО ВСЕ ПО-ВЗРОСЛОМУ»

История о пропавшей девятиклассницы из Павлодара оказалась долгим романом о запретной любви. Половину жизни Виталина Дмитриева* прожила в частном доме со своей бабушкой, родной тетей и ее мужем Дмитрием*. Это была ее семья — отца у Виты не было, а маму лишили родительских прав из-за проблем с алкоголем. Виталина старалась быть во всем полезной родственникам — училась хорошо, с мальчиками не гуляла, проводила много времени с маленькими детьми родной тети. Маленькая нянечка любила близких, посвящала им свои детские стихи.

Ее дядя - круглый сирота Дмитрий, казалось, был настоящий семьянин. Он перестроил половину дома, обеспечивал жену и двух своих детей, радовал племянницу подарками и знаками внимания. Чувство благодарности три года назад сменились влюбленностью. Тогда Виталене было 13. И она сказала дяде те самые три слова. А он… ответил ребенку взаимностью!

«У нас случилась связь в 13 лет» - юная Лолита рассказала, как у нее закрутился роман со взрослым мужчиной. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

— Первым об этом узнал школьный психолог, я сама рассказала ему, когда мне было 14, психолог сообщил бабушке, и та серьезно поговорила с Димой. Они договорились, что до Нового года он скопит деньги, соберет вещи и уедет, иначе бабушка заявит в полицию о совращении ребенка, — рассказала КП-Новосибирск Виталина (с девочкой мы общались с разрешения ее опекуна — бабушки).

Жена Дмитрия узнала о запретной любви мужа и племянницы, подслушав разговор. Фото: соцсети.

Разговор мужа и бабушки тогда подслушала жена Дмитрия. Она не вытерпела постоянных измен с племянницей. Женщина уехала из дома, а Дмитрий с Виталиной решили податься в бега, испугавшись полиции.

— Первый раз у нас все случилось, когда мне было 15 лет. Все было по-взрослому, —рассказывает Вита. — Но ему стал грозить за это срок, поэтому решили убежать...

В мае прошлого года парочка села на попутку, а затем добралась автостопом до границы с Россией. Узнав о пропаже внучки, бабушка заявила в полицию. Тогда же призналась:

— Сбежала девочка с моим зятем. Говорит, любовь у них... Хотя какая любовь! Он просто использует ребенка!

Пожилая женщина сама помогала расклеивать ориентировки, действовала открыто — говорила, что взрослый Дмитрий просто манипулирует ребенком. Другие родственники пытались все скрыть — и убеждали волонтеров, которые подключились к поискам, что девочка сбежала с 17-летним юношей. Стеснялись правды, которая бросала тень на всю семью...

Дмитрий уже был дважды женат, для школьницы это первый мужчина в ее жизни. Фото: соцсети.

ХОДИЛИ В КИНО И САУНУ

Влюбленная парочка нелегально пересекла границу с Россией в районе Купинского района Новосибирской области, пешком обойдя все блокпосты. Вскоре Дмитрий и Виталина добрались до самого Новосибирска, сняли квартиру на улице Толбухина и попытались начать семейную жизнь с чистого листа, уже не в качестве дяди с племянницей, а пары. К тому же Виталина с макияжем выглядела, как взрослая девушка.

Дмитрий неофициально работал на стройке, а девятиклассница с радостью поменяла школьную программу на домашнюю работу — убирала, стирала, готовила еду.

По выходным пара отправлялась гулять по Новосибирску — за покупками в торговый центр, в кино, в зоопарк, иногда — в сауну.

— Мы хотели расписаться через три года, получить российское гражданство и остаться в Новосибирске. Но утром 1 февраля я только вышла из душа, как к нам вломилась полиция, Диму арестовали, а меня отправили в интернат, а оттуда — в Павлодар. Думаю, что меня сдала новая подружка — накануне вечером уточняла адрес, а утром должна была зайти отдать долг — мы ей занимали деньги. И так совпало, что вместо нее нас посетили полицейские, — рассказала КП-Новосибирск школьница.

Дмитрия арестовали в Новосибирске и поместили в СИЗО, следователи сообщили о планах выдачи подозреваемого в Казахстан. Там на него завели уголовное дело по статье 122 УК Республики Казахстан о совращении малолетней, наказание по которой составляет до 5 лет лишения свободы. Сперва павлодарские полицейские напугали Виталину, что устроят «показательную казнь» ее возлюбленному, но затем успокоили — «может, и обойдется, будет условный срок». Но бабушка уверена — 36-летнего партнера внучки надо посадить.

Бабушка требует наказать дядю, а внучка мечтает выйти за него замуж. Фото: соцсети.

«ПОДРУЖКИ ТОЖЕ СО ВЗРОСЛЫМИ ГУЛЯЮТ»

— Он голову вскружил ребенку, настоящий манипулятор. Будто околдовал. Забрал из дома, а она ведь еще маленькая. Я хочу дальше воспитывать Виталину. Ее мама бросила пить, она тоже вернулась домой. Будем втроем снимать двухкомнатную квартиру, — рассказала КП-Новосибирск о планах бабушка.

Виталина не согласна с тем, что отдала свое сердце и честь манипулятору — она говорит о страстной любви. И просит: «Помогите вытащить Диму из тюрьмы». А если его осудят, грозится дождаться мужчину своей мечты из зоны.

…С бабушкой теперь война. С тетей, у которого увела мужа, тоже — женщина теперь не живет в этом доме.

— Вернулась в школу… В школе я замечала косые взгляды, но мне до них дела нет. Многие из девятого класса уже встречаются со взрослыми! Одна подружка вместе с 20-летним парнем, другая ждет свою любовь из армии, — рассказывает о сверстницах Виталина Дмитриева. — Дима был верен мне, ведь я досталась ему девочкой, и все у нас будет хорошо, не хочу, чтобы его посадили...

Уважаемые читатели, а как считаете вы, какого наказания заслуживает Дмитрий?

*Имена героев изменены по этическим соображениям, а также согласно требованию закона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дядя, я люблю тебя!»: 15-летняя школьница сбежала с мужем своей тети в другую страну

Девочку девять месяцев искали в Казахстане, а нашли в России. В Новосибирске она с мужчиной, который старше ее на 20 лет, снимала квартиру и «строила любовь» (подробнее).

«У нее запретная любовь»: стало известно, как пропавшая школьница из Казахстана оказалась в России

Девятиклассница была влюблена в мужчину, который на 20 лет ее старше. Сейчас он в СИЗО, а она отправлена к бабушке в Павлодар (подробнее).

«Скрывалась девять месяцев»: павлодарскую школьницу нашли с мужчиной в Новосибирске

Девочка со знакомым пешком пересекли границу с Россией как нелегалы (подробнее).