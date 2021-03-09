Появилось видео допроса парня, убившего 17-летнюю девушку на улице Кошурникова в Новосибирске

Следственный комитет опубликовал видео допроса новосибирца, обвиняемого в убийстве своей 17-летней подруги.

Следственный комитет опубликовал видео допроса парня, убившего 17-летнюю девушку на улице Кошурникова в Новосибирске. Напомним, ЧП произошло в ночь 7 марта, сейчас 19-летний юноша находится под стражей.

- Да, у нас произошла небольшая потасовка, конфликт, и тогда я взялся за нож, - признался парень на камеру.

Напомним, ранее КП-Новосибирск подробнее рассказывала о произошедшем в ночь на 7 марта. В квартире дома на улице Кошурникова обнаружили искромсанное тело 17-летней девушки. Позже эксперты установят, что ее 35 раз ударили ножом в область шеи. Подозреваемым в жестком убийстве стал ее 19-летний сожитель. Он сам во всем сознался друзьям в мессенджере. Юноша требовал у своей девушки денег на наркотики, а она отказала. Тогда он решил ее убить.

После он бросился в бега — в Кемерово. Туда он решил добраться на такси, но по дороге угодил в аварию. Позже парня задержали. Под стражей сибиряк будет находиться до 7 мая.

Позже стало известно, что за сутки до своей гибели девушка уличила в измене любимого с мужчиной. Об этом она написала пост в «Твитере». Откровенное признание набрало больше 600 комментариев. Кроме того, сибирячка признавала в соцсети и подругам, что парень ее бьет.

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