«Он мне мешал»: под Новосибирском школьники сняли на видео, как пенсионерка вешает кота

После того, как ролик, на котором пенсионерка душит кота, попал в соцсеть, им заинтересовались полицейские. Фото: стоп-кадр/Светлана МАКОВЕЕВА.

Жуткая история произошла в поселке Сокур, что под Новосибирском. Школьники сняли видеоролик, как пенсионерка душит кота. Подростки говорят, что так пытались остановить пожилую женщину.

На кадрах видно, что животное привязано за шею к кузову грузовика. Рядом с ним стоит женщина и смотрит, как кот висит. Когда, школьники подошли ближе, они увидели, что животное еще живое: у него были открыты глаза. Тогда подростки потребовали отпустить кота, пригрозив, что опубликуют ролик в соцсети.

Как стало известно КП-Новосибирск, сама пенсионерка отрицает, что хотела убить кота. С ее слов, она животное пыталась спасти. Кто именно привязал кота за шею, она не знает. Вот только диалог между пожилой женщиной и школьниками на видео говорит о другом.

— Он вам мешал? — спрашивают у женщины подростки.

— Мешал! — отвечает сибирячка.

— Чем? — уточняют школьники.

— Он что попало делал, — объясняет им пенсионерка.

— Вы бы его просто выпустили на улицу и все, — недоумевают мальчишки.

— Это я у вас еще не спросила, — парирует пожилая сибирячка.

В итоге пенсионерка отвязала кота и с размаху закинула его в кузов. Напуганное животное выскочило оттуда и убежало, но подросткам удалось поймать его.

— Они сняли с него веревки и обработали рану на шее. После этого накормили и отнесли в теплое место. Сейчас кот живет на теплотрассе. Там все бездомные животные обитают, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница.

Героиню жуткого видеоролика сельчане характеризуют как конфликтную женщину.

— У нее всегда плохое настроение, она часто кричит на детей без повода. Знаю, что она работает дворником около магазина, который находится прямо напротив школы, — рассказали жительница Сокура.

После того, как ролик появился в соцсети, инцидентом заинтересовались в полиции.

— По данному факту проводится проверка. Опрошены участники происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировали КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

Со слов юриста Марины Пьянковой, действия пенсионерки можно квалифицировать как жесткое обращение с животным. Если вина сибирячки будет доказана, ей грозит штраф, либо лишение свободы до трех лет.

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