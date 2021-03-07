Появилось видео, как пенсионерка пыталась задушить кота под Новосибирском

Подростки сняли на видео, как пенсионерка душит кота. Фото: стоп-кадр/«Инцидент Новосибирск»
Под Новосибирском, в поселке Сокур, школьники сняли видеоролик, на котором пенсионерка, пыталась задушить кота. На кадрах видно, что животное привязано за шею к кузову грузовика. Рядом с ним стоит женщина и смотрит, как кот висит.
— Он вам мешал? — спрашивают у женщины подростки.
— Мешал! — отвечает сибирячка.
— Чем? — уточняют школьники.
— Он что попало делал, — объясняет им пенсионерка.
— Вы бы его просто выпустили на улицу и все, — недоумевают мальчишки.
— Это я у вас еще не спросила, — парирует пожилая сибирячка.
— Мы опубликуем это в группе, приедут полицейские.
— Давайте. Идите отсюда!
В итоге пенсионерка отвязала кота и с размаху закинула его в кузов. Напуганное животное выскочило оттуда и убежало.
О произошедшем узнали родители школьников. Они опубликовали видеоролик в группе «Инцидент Новосибирск».
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