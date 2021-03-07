В Новосибирске парень, жестоко зарезавший 17-летнюю девушку в ее день рождения, во всем сознался

7 марта девушка должна была отметить свое день рождения. Фото: соцсети

После жесткой расправы над 17-летней подругой ее парень во всем сознался другу. В соцсети появилась их переписка: знакомый сначала подумал, что его разыгрывают.

— Я убил человека, — пишет молодой человек

— Ты ее убил? — отвечает друг.

— Ты уже знаешь? — в ответ спрашивает парень.

— Да тут особо и гадать не надо, скажи, что это пранк, — пишет знакомый.

— Нет.

— Оххх…, — вздыхает друг.

— Я выпиливаться поехал, — пишет сибиряк.

— Лучше не надо, да я и не верю в это, сдайся, — посоветовал новосибирцу знакомый.

19-летний новосибирец сознался другу в переписке в том, что убил свою девушку. Фото: соцсети.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 7 марта в двухкомнатной квартире по улице Кошурникова в Новосибирске: в жестокой расправе подозревают друга сибирячки. Как рассказали знакомые пары, всему виной наркотики. Ее парень пришел просить деньги на очередную дозу, но девушка отказалась помогать. После убийства он забрал все ее деньги, вызвал такси и пытался скрыться в Кемерово. Однако по дороге попал в ДТП и вынужден был добираться до города автостопом. Там его задержали полицейские.

Известно, что накануне жестокой расправы, девушка опубликовала пост в соцсети, в котором говорила об измене ее парня. Ее признание вызвало бурное обсуждение. Под текстом пользователи оставили больше 600 комментариев и сделали сотни репостов.

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