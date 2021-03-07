«Он врал ей, а она его любила»: что известно о парне 17-летней девушки, расправившемся с ней в день рождения

Родные скрывали от 17-летней девушки, что ее парень принимает наркотики. Фото: соцсети

История громкого убийства 17-летней девушки в день своего рождения в Новосибирске обрастает новыми подробностями.

КП-Новосибирск удалось пообщаться с сестрой 19-летнего парня, которого подозревают в том, что он зарезал свою подругу.

— Она мне жаловалась, что он ее бьет, показывала фотографии синяков, говорила, что ей очень плохо. Но в итоге они вскоре начали жить вместе. Я скрывала от подруги брата, что он принимает наркотики. Она была категорически против употребления. Он тоже врал ей, а она его любила. Я не знаю, что конкретно у них произошло, мы поругались еще осенью, потому что брат кинул меня на деньги, — рассказала КП-Новосибирск сестра подозреваемого в убийстве.

Знакомые пары также говорят о том, что молодой человек поднимал руку на свою девушку, но когда ее подруги пытались вмешаться, она им это запрещала делать.

Со слов друзей, в ту роковую ночь 19-летний парень требовал у своей девушки деньги на очередную дозу, а она не дала. В итоге изрезанное тело девушки нашли в квартире, где пара жила. Молодой человек забрал деньги и бросился в бега. Он отправился в Кемерово на такси к своей знакомой. Но умудрился попасть в ДТП. До столицы Кузбасса его подбросил дальнобойщик, а когда сибиряк пришел на встречу к знакомой его повязали полицейские.

Сейчас на парня возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Его допрашивают следователи.

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