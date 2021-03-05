АО «РЭС»: женский подход к традиционно мужской профессии

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

До сих пор есть отрасли, в которых женщину представить трудно. Одна из них - энергетика.

Энергетика традиционно считается мужской отраслью. Стрессоустойчивость, требовательность, оперативность, хладнокровие, а порой недюжинная физическая сила и выносливость - эти необходимые в работе энергетика качества, прежде всего, рисуют мужественный образ. А между тем женщин в энергетике достаточно много. Все чаще женщины на энергетическом предприятии выполняют технически сложные проекты и расчеты, участвуют в модернизации и строительстве электрических сетей и даже работают непосредственно с электроустановками.

В акционерном обществе «Региональные электрические сети», являющемся системообразующим электросетевым предприятием Новосибирской области, почти каждый четвертый работник - представительница прекрасного пола. Таким образом, даже сухие цифры опровергают утверждение, что электроэнергетика - мужское дело. Прекрасная половина человечества уже давно освоилась в энергетической отрасли.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Конечно же, большая часть «женских» профессий в компании традиционно связаны с финансово-экономическим направлением, работой с персоналом, обслуживанием клиентов и другими сферами. В АО «РЭС» трудятся замечательные талантливые инженеры, высокопрофессиональные диспетчеры, техники, руководители и специалисты служб и лабораторий. И все это - женщины. При этом более чем из тысячи женщин, работающих в сетевой организации, порядка 20% являются представительницами рабочих профессий, в том числе и профессии «электромонтер».

Одна из них - Ирина Ленёва, электромонтер по обслуживанию подстанции 5-го разряда Южного РЭС филиала АО «РЭС» «Восточные электрические сети». Каждое утро Ирины на высоковольтной подстанции «Заречная», где она несет трудовую вахту, начинается с тщательного осмотра оборудования: все ли функционирует в штатном режиме. Затем следует доклад диспетчеру о состоянии подстанции. Подстанция ПС 110 кВ «Заречная» - важный энергообъект, питающий города Бердск и Искитим, социально значимые объекты, промышленные и сельскохозяйственные предприятия и еще несколько населенных пунктов. А значит, от стабильности работы энергооборудования зависит функционирование системы жизнеобеспечения значительной территории и десятков тысяч граждан.

В последние годы оснащение подстанций и всей энергосистемы стремительно обновляется в рамках цифровой трансформации, внедряются автоматизированные системы. Подстанция «Заречная» - не исключение, она была модернизирована в 2020 году в рамках инвестиционной программы АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Электромонтеру по обслуживанию подстанций необходимо не только знать обслуживаемое им оборудование и принципы его работы, но и уметь пользоваться самым разнообразным и сложным инструментом - как механическим, так и передовыми образцами цифровых приборов. Со всеми этими задачами Ирина Ленёва успешно справляется. И это еще раз подтверждает вывод о том, что женщины, работая на самых ответственных участках, неизменно проявляют высочайший профессионализм, скрупулезность и умение находить эффективные решения.

Сплоченный коллектив АО «РЭС» на практике показывает, что не существует сугубо мужских или сугубо женских профессий. Главный залог успеха - найти свое призвание в энергетике, проявлять ответственность и постоянно совершенствоваться, потому что эта отрасль бурно развивается и требует к себе повышенного внимания. И абсолютно неважно, будет это внимание мужским или женским.