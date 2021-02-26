Новосибирский парикмахер Тимур Газиев, прославившийся на всю страну своей благотворительной акцией — стрижкой для особенных детей, обучает 17-летнего Ивана Макарова. Сам Тимур по-прежнему каждый вторник бесплатно стрижет детей с диагнозами «аутизм» и «ДЦП». Теперь у мастера появился помощник. Как юный барбер попал к Тимуру и о чем мечтает, узнавал корреспондент КП-Новосибирск.МАМА ПОДДЕРЖАЛАВане диагностировали аутизм еще в раннем возрасте. Несмотря на диагноз, родители приложили все усилия, чтобы ребенок развивался вместе с остальными детьми.— Я окончил девять классов. Очень любил рисование. Сейчас хожу в кружок мультипликации. Очень люблю лепить героев из пластилина, — рассказал КП-Новосибирск Иван Макаров. — После школы мы вместе с мамой решили, что я стану парикмахером. Эта профессия сейчас очень востребована.Парень учился несколько месяцев в Академии мастеров индустрии красоты. В группе Ваня был единственным мужчиной, поэтому еще старательнее впитывал знания. Теперь он с легкостью может рассказать, чем отличается омбре от обычного окрашивания и как правильно подровнять кончики.— После обучения я понял, что мужчин стричь проще. У них стрижка всегда конкретная и точная. Тут нужны отточенные и правильные движения машинкой. С женщинами гораздо сложнее. Поэтому я хочу стать барбером, — объясняет Иван.Теоретические знания — это хорошо, но парень понимал, что нужно набить руку на практике. Тут к делу подключилась мама Вани.«ОН КАК ФОРРЕСТ ГАМП»В «Детскую пыточную» парень попал неделю назад. Тимуру позвонила мама Вани и попросила взять сына на поруки. Мужчина, немного поразмыслив, решил согласиться и обучить Ваню парикмахерскому искусству.Ваня внимательно следит за каждым движением Тимура, буквально ходит за ним хвостиком, наблюдает, как профессионал работает машинкой и чикает ножницами. Только волосы в разные стороны разлетаются.— Я недавно сам подстриг 10 человек: двух мужчин, дедушку и семерых детей, — хвастается Ваня. — Я очень люблю стричь «Фейд» (мужская стрижка, при которой может быть выбрита нижняя часть головы. — Ред.). Совсем скоро и другие виды освою.Чтобы и дальше развиваться в индустрии красоты, Ваня завел страничку в Инстаграме. Парень выкладывает свои работы и тем самым привлекает клиентов.— Ваня — очень способный парень. Он не боится задавать вопросы. Ваня как Форрест Гамп. Ведь в фильме герой успешен во всем. Думаю, в нашем случае будет так же. Ване потребуется полгода, чтобы научиться уверенно держать инструменты в руках. Чуть больше времени уйдет на то, чтобы он научился ориентироваться в стрессовых ситуациях, — поделился наблюдениями с КП-Новосибирск Тимур Газиев, наставник Вани.Ну а сам Ваня планирует работать в барбершопе и делать модные стрижки новосибирским мужчинам.ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ«Многие таких детей боятся, а я — люблю»: парень бесплатно стрижет маленьких аутистов и больных ДЦПО том, как найти подход к таким ребятишкам и при чем тут собака, — в материале КП-Новосибирск (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruИ не забудьте подписаться на нас в соцсетях:Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм ТвиттерТакже наши сообщества есть в Телеграм и Viber.