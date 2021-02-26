«Мы пришли их кормить, а они — мертвые»: под Новосибирском отравили десять собак, но полиция не считает это преступлением

Животных нашли в снегу - все они были отравлены. Фото: Оксана Малашкевич.

В середине января 2021 года в селе Новолуговое и поселке Ремесленном под Новосибирском массово погибли собаки. Среди них — подопечные кураторов из новосибирского фонда помощи «Верность» и несколько домашних породистых псов. Экспертиза выявила, что животных отравили токсичным веществом. Волонтеры и жители сел написали заявление в полицию, но там отказались возбуждать уголовное дело. Правда, не о жестоком обращении с животными, а о краже. Подробности — в материале КП.

Стаю бездомных собак в Новолуговом нашли еще летом прошлого года. Активисты фонда ухаживали за ними и готовили к переезду в приют, но в декабре 2020 в нем случился пожар. Лишившись вольеров, волонтеры построили для подопечных небольшие будки возле коттеджного поселка «Березки» и регулярно их навещали, принося еду.

— Собаки были хорошие, неагрессивные, социализированные. Мы их простерилизовали и вот так выпустили на природу — это нормально и практикуется по всей России, во всех больших городах, в случаях, если приюты переполнены. Неравнодушные жители села приезжали и тоже помогали за ними ухаживать. А когда мы после Старого Нового года снова поехали кормить собак, то нашли их всех мертвыми. Лежало их семеро, в том числе щенки. Стали появляться слухи, что отравлены собаки и в соседнем поселке Ремесленный, и в селе Новолуговое, в том числе породистые: хаски, такса, овчарки, — рассказала КП-Новосибирск администратор и куратор приюта «Верность» Оксана Малашкевич.

Собак держали в будках недалеко от коттеджного поселка "Березки" и регулярно ходили кормить. Фото:

Зоозащитники написали заявление ив полицию. Но, по словам Оксаны Малашкевич, участковый не разобрался в произошедшем, написав отказ в возбуждении уголовного дела.

— Мы долго не могли дозвониться до участкового. Он отказался везти трупы на судмедэкспертизу, хотя я договорилась, официальное письмо от фонда защиты животных отправляла. Все, кто помогал содержать животных, написали заявление в полицию. Также я передала участковому все контакты людей из Новолугового, у которых погибли домашние животные. Это было еще в январе, и до сих пор он ни к кому не выехал, не взял ни от кого заявление, хотя я не раз напоминала. Мы своими силами увезли одну собаку на городскую экспертизу, отдали приличную сумму за исследование, хотя это должна была делать полиция. И подтвердилось, что смерть наступила из-за отравления ядом, — говорит куратор приюта.

Но еще до того, как пришел официальный ответ судмедэкспертов, женщине прислали из полиции официальный отказ о возбуждении уголовного дела. Причем составили его явно неграмотно.

В официальном отказе полиции перепутали номер статьи УК РФ.Фото: Оксана Малашкевич.

— Участковый сослался на то, что отравление ядом не считается жестоким обращением с животными по статье 245 УК РФ. А в заключении вообще написал: отказать в возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ. То есть, кража. Видно, что это стандартная отписка. Позже участковый мне устно объяснил, что дознание не приняло у него документы, хотя повторяю, жители села подали много заявлений, которые он не собрал. Плюс он не помог нам с экспертизой и не дождался ее результатов. Ходят слухи, что в Новолуговом травят так собак не первый год, мол, это более бюджетный способ избавиться от бездомных животных. Мы знаем только о десяти отравленных собаках, но их наверняка больше. А это нужно доказать! Нам очень горестно, что полиция такими делами не интересуется, а статья 245 почти не применяется на практике, — сетует Оксана Малашкевич.

Сейчас волонтеры готовят официальную жалобу в прокуратуру Новосибирской области. Они хотят во что бы ни стало выяснить, кто стоит за отравлением животных.

Редакция КП-Новосибирск отправила запрос в областное ГУ МВД, чтобы понять позицию полицейских. Их ответ мы опубликуем.

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