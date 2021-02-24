Жители обвинили новосибирскую управляющую компанию в запугивании людей и покупке подписей

Жители работой УК «СПАС-дом» вполне довольны и менять ее на другую не собираются. Фото: Предоставлено УК «СПАС-Дом».

В «Комсомольскую правду» обратились жители Дзержинского района Новосибирска: они считают политику управляющей компании «Дзержинец» агрессивной и возмущены ею. По их словам, компания обманом добилась управления двумя многоквартирными домами по Гусинобродскому шоссе. Жители домов по улице Толбухина жалуются на психологическое давление, запугивания. Говорят, что устали бороться самостоятельно и ждут помощи от властей. Подробности - в нашем материале.

Битва собраний

Многоквартирными домами № 19 и 19/1 по Гусинобродскому шоссе с 2007 года управляла УК «СПАС-Дом». Жильцы, которые обратились в «Комсомолку», говорят, что были довольны УК и менять ее не собирались. Им это невыгодно даже с материальной точки зрения: управляющая компания «СПАС-Дом» предоставила нам информацию о своих тарифах, которые ниже, чем у УК «Дзержинец».

Тем не менее вокруг домов № 19 и 19/1 закрутилась странная история. Один из собственников дома организовал общее собрание, на котором якобы большинство проголосовало за смену УК «СПАС-Дом» на УК «Дзержинец». Но часть местных жителей считают это собрание липовым: говорят, что большинство людей не участвовали ни в очном, ни в заочном этапах голосования.

Тогда собственники во главе с членом совета дома организовали повторное собрание по всем правилам, в очно-заочной форме. На очную часть пришло голосовать много народа. Жители вспоминают, что к ним во двор подтянулись агрессивно настроенные незнакомцы: угрожали, запугивали, пытались спровоцировать конфликты. Но жители не сдались и провели собрание, несмотря на провокации. Протокол о решении остаться под управлением УК «СПАС-Дом» передали в Государственную жилищную инспекцию Новосибирской области (ГЖИ).

Казалось бы, победа. Но увы: на следующий день представители УК «Дзержинец» принесли в ГЖИ новый протокол. В нем говорилось, что жители снова провели собрание и опять сменили УК «СПАС-Дом» на УК «Дзержинец». ГЖИ подобная оперативность не смутила. На основании этого протокола они постановили передать дом под управление УК «Дзержинец».

В отношении дома № 19/1 произошла абсолютно такая же история. Жители возмущены тем, что налицо нарушение процедуры голосования, подтасовка документов. Люди испытывают психологическое давление, а защищать их и вставать на их сторону никто не собирается.

В подъездах под управлением «СПАС-дом» чисто, проеден ремонт. Фото: Анастасия МЕДВЕДЕВА.

«Куда смотрит ГЖИ?»

Собственники домов предоставили в ГЖИ косвенные и прямые улики нарушения, по их мнению, голосования.

• В документе от УК «Дзержинец» указана дата повторного голосования - за день до того, как началось очное голосование за УК «СПАС-Дом». Получается, голосовали за то, чего еще не произошло? Жители считают, что это первый признак махинаций.

• Собственники домов № 19 и 19/1 сообщили о психологическом давлении, о том, что сотрудники УК «Дзержинец» предлагали им за подписи деньги. Подписи собирали еще и под предлогом опросов, но никак не честным путем.

• Люди написали заявления о том, что они не участвовали в голосовании за УК «Дзержинец» и что если к протоколу прилагаются бланки с их подписями, они просят считать их недействительными.

- Мы не знаем, куда смотрит ГЖИ. Чиновники ведь даже нормальную проверку не провели! Никто не приехал к нам выяснять, что же произошло на самом деле. И никто не учел заявления о подделке подписей. Как так? Ведь мы просто хотим делать свою работу и хотим, чтобы жители не страдали из-за всех этих разборок, - прокомментировали «КП» - Новосибирск» ситуацию в управляющей компании «СПАС-Дом».

Кто стоит за УК «Дзержинец»

Управляющая компания ООО «УК «Дзержинец» входит в группу компаний «Мой коммунальный стандарт» (ЗАО «МКС»). А ее непосредственный учредитель - компания «МКС-Новосибирск».

По информации «Коммерсантъ», федеральная компания «Мой коммунальный стандарт» (МКС) создана в 2010 году. Головной офис компании находится в Москве и входит в группу RU-COM, которую контролировал Михаил Абызов. Кстати, по решению Мосгорсуда Михаил Абызов находится под стражей до 25 марта 2021 года по обвинению в особо крупном мошенничестве и в организации преступного сообщества и участии в нем - об этом сообщал портал Российского агентства правовой и судебной информации РАПСИ.

По данным РБК, учредитель МКС - кипрская Sibeco Asset Management Limited. Кипрский офшор также значился держателем пакетов RU-COM.

А «КП» - Новосибирск» в конце января прошлого года рассказала о громком деле: директора УК «Дзержинец» и ЗАО «МКС-Новосибирск» Игоря Лапекина обвинили в хищении денег жильцов. Он утверждал, что больше 6 миллионов из взносов жителей он перевел на подставные фирмы по указке «москвичей». Говорил, что акционеры холдинга «Мой коммунальный стандарт» приставили к нему неофициального руководителя из Москвы.

Кстати, о добросовестности подхода к работе УК «Джезржинец» и УК «МКС-Новосибирск» можно судить и из информации Новосибирскэнергосбыта. На сайте поставщика электроэнергии эти компании лидируют в списке злостных неплательщиков. На УК «МКС-Новосибирск» висит долг больше 6 миллионов рублей, а УК «Дзержинец» задолжала за электричество почти 3 миллиона рублей.

Летом работники «СПАС-дом» следят за дворами, стригут газоны. Фото: Анастасия МЕДВЕДЕВА.

Что будет дальше?

Компания «МКС-Новосибирск» и, в частности, УК «Дзержинец» продолжают осваивать рынок. Жители домов № 27, 29 и 31 по улице Толбухина говорят, что устали от навязчивости УК «Дзержинец» и непрекращающихся разборок.

Вот что рассказал житель дома № 31 по улице Толбухина, попросивший об анонимности:

- Эта история произошла 3 февраля 2021 года. Мужчина с женщиной ходили с бланками по квартирам, очень настойчиво и громко стучались. Я стал снимать на телефон, как они разговаривают с людьми. В одну квартиру они попали, начали говорить, что у них дома лучше. Потом они позвонили кому-то и спустились, открыли дверь в подъезд. Забежали двое парней - я бы назвал это «физподдержкой». «Голосовальщики» поднялись на третий этаж, а «физподдержка» осталась на лестнице между первым и вторым этажами, чтобы перекрыть мне проход. Только когда я позвонил в полицию по громкой связи, они сразу вместе с «голосовальщиками» вылетели на улицу. Потом я позвонил старшему по дому и в нашу управляющую компанию, чтобы проконсультироваться, что делать. Подошел старший по дому и также стал наблюдать за происходящим. На лестнице «физподдержка» отсекла его, как и меня, от «голосовальщиков». Другой сосед просто встал возле 12-го подъезда, чтобы их туда не пустить, и напомнил, что сейчас приедет полиция. Только после этого они уехали на черном «Туареге». А «голосовальщики» пошли к дому № 27 по улице Толбухина. «Физподдержки» было два человека, а «голосовальщиков» - около десяти. Все жильцы, с кем я разговаривал, против УК «Дзержинец», все озлоблены, потому что по квартирам ходят чуть ли не каждый день и допоздна. Ведут себя очень навязчиво, все от этого просто устали.

Старшая по подъезду дома № 29 описала новые методы сбора подписей:

- Работники УК «Дзержинец» разносят по квартирам бюллетени и спрашивают: «Что не устраивает в УК «СПАС-Дом»?» Подпишите, если вас что-то не устраивает.

Женщина опасается, что таким образом им удастся насобирать много липовых подписей.

Вот что рассказала еще одна жительница дома № 27 по улице Толбухина:

- Много народа уже подписали сами не зная что. Люди из УК «Дзержинец» ходят по дому толпой в сопровождении группы поддержки - крепких парней. Эта группа поддержки следит, чтобы жители не снимали происходящее на телефон. Хождение по квартирам продолжается и после 9 - 10 часов вечера. Жильцы дома перепуганы. Многие даже боятся выходить из квартир.

Старший по дому № 29 по Гусинобродскому шоссе рассказал, что люди из УК «Дзержинец» распускают слухи о банкротстве УК «СПАС-Дом» и предлагают деньги за проведение голосования по смене управляющей компании:

- Когда я им ответил, что нас устраивает УК «СПАС-Дом» и мы не будем переходить в УК «Дзержинец», они мне прямым текстом предложили 80 тысяч, чтобы я написал заявление о переходе в УК «Дзержинец». На мой вопрос о том, как же я напишу, если решение вообще-то принимают жильцы, мне ответили: «Это не ваша проблема. Мы пришлем своих людей, они пройдут. Нам нужно собрать 51% голосов, из которых 26% должно проголосовать за. Для нас это не проблема, с людьми мы договоримся, вас это не должно волновать». Я ответил, что нас это не устраивает. И если они полезут через головы совета дома напрямую к жильцам, не будут выносить этот вопрос на коллегиальное собрание, я напишу на них заявление в прокуратуру. Тогда они от меня отстали и переключились на старших по подъезду. Когда и старшие по подъезду им отказали, они стали искать должников, чтобы предложить им проголосовать за УК «Дзержинец» за списание долгов.

Деятельность УК «Дзержинец» волнует жителей не только этого жилмассива. Компания «МКС-Новосибирск», частью которой является УК, постепенно становится управляющей во все большем количестве домов. По сути возможна монополия на рынке услуг ЖКХ. Если такое случится, тарифы могут резко возрасти. И о конкуренции между управляющими компаниями можно будет не вспоминать.

Жители домов по Гусинобродскому шоссе и улице Толбухина настроены серьезно. Они собираются написать заявления в прокуратуру и представителям власти. И очень хотят, чтобы их услышали.