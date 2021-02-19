«Вектор» начал производство вакцины «ЭпиВакКорона»

Пока в поликлиниках прививают не «ЭпиВакКороной», а московской вакциной «Гам-КОВИД-Вак». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Татьяна Непомнящих, и. о. заместителя гендиректора по научной методической работе и международному сотрудничеству центра «Вектор», официально объявила: началось производство вакцины «ЭпиВакКорон», разработанной сибирскими учеными.

— В настоящее время в гражданский оборот введены немногим более 40 тысяч доз, и они поставлены в большое количество регионов России. Наши собственные планы по производству вакцины — порядка 100–150 тысяч доз в месяц в настоящее время, - заявила Татьяна Непомнящих. - К концу марта планируем выйти на объем до миллиона доз, к концу полугодия на устойчивое количество — более 4 миллионов доз в месяц.

Корреспонденты КП-Новосибирск решили выяснить, когда начнется вакцинация векторовской вакциной в столице Сибири, где и разработали сам препарат. Первым делом с этим вопросом мы обратились в Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть №163 Федерального медико-биологического агентства»: там как раз проводились испытания «ЭпиВакКороны».

- Сотрудники «Вектора» проходят уже второй этап вакцинации, - пояснили корреспондентам КП-Новосибирск в клинике. – Гражданское население мы не прививаем, звоните в больницы.

Совету мы последовали и обратились в поликлинику №17:

- Никакой информации по «ЭпиВакКороне» у нас нет: к нам она пока не поступила, - ответили там.

Нельзя поставить вакцину и в поликлинике №1:

- Прививаем пока только препаратом «Гам-КОВИД-Вак», - пояснили в регистратуре.

Чтобы узнать, когда все-таки появится «ЭпиВакКорона» в больницах, мы обратились в Министерство здравоохранения Новосибирской области:

- Любая вакцина поставляется в регион централизованно под контролем Минздрава РФ: к нам пока она не пришла, - рассказали КП-Новосибирск в ведомстве. – Как появится – конечно, мы об этом объявим.

ЗВОНОК ВИРУСОЛОГУ

«Ждать минимум 2 недели»

Свой прогноз, когда начнут прививать «ЭпиВакКороной», дал Александр Шестопалов, заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ). Он сам раньше работал на «Векторе»:

- По опыту производства других вакцин могу сказать, что ждать нужно минимум две недели, чтобы была оформлена вся необходимая документация. А дальше все зависит исключительно от оперативности властей.

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