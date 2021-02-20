Новый амбициозный проект «Психогенетика девиантного поведения подростков в условиях образовательных организаций», который реализуется в Новосибирске, вызвал споры и дискуссии в социальных сетях. Общественность разделилась на два лагеря: кто-то считает, что изучать и анализировать гены школьников полезно и важно, а другие против таких исследований и сравнивают инновации с программой фашистов.КП-Новосибирск уже рассказывала о необычном эксперименте, в котором участвуют шесть учебных заведений Новосибирска. Ученикам в добровольном порядке предложили изучить три гена и выявить у них различные наклонности. Согласие на исследование должны предоставить родители, а полученную информацию организаторы проекта обещают сделать конфиденциальной. Участие в проекте платное — 1800 рублей. Но проходит он при поддержке городского департамента образования. Детям делают ДНК-тест и изучают три гена.— Один из генов отвечает за выброс серотонина, проще говоря — за творческую составляющую. Ген дофаминового рецептора и его комбинации дают гиперактивность, склонность к маниакально-депрессивному синдрому, но это не значит, что их обладатели — преступники, в будущем это в том числе и успешные спортсмены, и военные, и люди других экстремальных профессий. Третий ген отвечает за интеллект, способность к обучению, аналитику, — рассказал КП-Новосибирск заместитель директора генетической компании, руководитель проекта Евгений Якимчук.После теста ДНК за дело возьмутся психологи. Им предстоит на основе генетической карты изучить личность и индивидуальные особенности каждого ребенка, а потом попытаться составить план действий для коррекции того или иного поведения. По факту — развить хорошие качества и направить в позитивное русло плохие.Между тем многие специалисты скептически или даже негативно отнеслись к подобному новаторству.— Мне все это напоминает педологию, которая была популярна в 1920-х и 1930-х годах. Потом это направление благополучно закрылось. Нельзя забывать, что каждый человек и ребенок многогранен и развивается в коллективе. А этот проект похож на проект Третьего рейха, когда выявляли психически странных людей и затем их уничтожали. Думаю, что выявление генов девиантного поведения будет в дальнейшем способствовать вовсе не развитию таких детей. А что дальше? Может, начать развивать эту методику еще до рождения ребенка? Делать тест малышу в утробе матери и сразу ей говорить: «У вас будет серийный убийца. Делайте аборт»? Я отношусь к этой затее резко отрицательно, — высказал свое мнение КП-Новосибирск Иван Квасницкий, представитель Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей.Не воодушевил эксперимент и некоторых специалистов-психологов. С одной стороны, они понимают и разделяют интерес ученых к изучению человека на геномном уровне. А с другой — заботятся о дальнейшем психическом здоровье ребенка.— Подобные генетические исследования — это вопрос, лежащий в области статистики. То есть берут группу людей, схожих по какому-то признаку или набору признаков (например, «подростки — агрессивность»), и делают ДНК-тест. А дальше говорят: «У большинства есть вот такая последовательность ДНК. Давайте будем считать, что эта последовательность отвечает за успехи в спорте или за склонность к агрессии». Что мы имеем на выходе? Ребенок по настоянию родителей сдает анализы, ему говорят: «Ты — спортсмен. А если не спортсмен, то потенциальный преступник». Как эта информация поможет ребенку? Но зато в очень скором времени это уже будет отсев на какие-то элитные группы. Хорошо, если не дойдет до шестиконечной звезды, пришитой к одежде. Исследование человека — чрезвычайно важная научная задача. Но как только мы уходим из области физиологии в область психологии — получаем гораздо более сложную картину. Для психики подростка важно, чтобы никто не навешивал на него никакие ярлыки. А данное исследование, по моему мнению, приведет именно к навешиванию таких ярлыков, которые не так-то просто с себя снять или принять, — рассказала КП-Новосибирск Мария Глебова, психолог-психоаналитик, член Европейской ассоциации и развития психоанализа и психотерапии.Но больше всего вопросов и осуждения этот проект вызывает у родителей школьников, которым предложили принять участие в программе.— Я понимаю еще, если бы мой ребенок был мне не родным, а приемным и я только что взяла его в семью. Тогда можно было бы задуматься о его генетике. А если это мои кровные сын или дочь, которые растут в семье, где и так понятно, к чему чадо тянется и тяготеет? На мой взгляд, нет никакой необходимости изучать наклонности и искать определенные гены. Стоит обратить внимание на воспитание, круг общения и увлечения своих детей. Лучше родителей это не сделает никто, — считает сибирячка Светлана Михеева.А что вы думаете по этому поводу? Оставьте свои комментарии ниже.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Такого в России еще не было»: в Новосибирске у школьников ищут гены преступников с помощью ДНК-тестаНеобычный экспериментальный проект по геном-тестированию проводит департамент образования совместно с генетической компанией и психологами (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruИ не забудьте подписаться на нас в соцсетях:Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм ТвиттерТакже наши сообщества есть в Телеграм и Viber.