Необычный экспериментальный проект реализуется на базе шести общеобразовательных школ Новосибирска. Ученики 5 — 11-х классов, согласившиеся принять участие в исследовании, станут своего рода первопроходцами в развитии нового научного направления в области психогенетики. Инициативу ученых на данном этапе поддержал департамент образования города Новосибирска. У детей изучают три гена, отвечающие за агрессию, творчество и интеллект. У каждого ученика выявляется особенность, которую затем с помощью психологов и развивающих кружков можно направить в мирное русло. Ученые считают, что дети, например, с развитым геном агрессии будут успешны в спорте, если их вовремя отдать в спортивную секцию. Если нет, то мы получим хулигана, нарушителя и даже будущего преступника. Рассказываем, чем интересен проект и какую пользу он может принести родителям и школьникам.ГЕНЕТИКА+ПСИХОЛОГИЯПсихогенетика — одно из новых научных направлений, этакий симбиоз генетики и психологии. Она изучает вопросы развития и воспитания личности не только при помощи психологических приемов и методов, но и с учетом индивидуальных генетических особенностей человека.— Именно с целью реализации данного нового научного подхода при работе с одной из наиболее значимых социальных групп — детей среднего и старшего школьного возраста — разработан проект программы «Психогенетика девиантного поведения подростков в условиях образовательных организаций», — рассказала КП-Новосибирск специалист городского департамента образования Екатерина Смолина.Но это не значит, что всех подряд учеников начнут массово изучать и тестировать. Участие в проекте добровольное и платное. Организация, которая взяла на себя часть работы по генетической части, — коммерческая. Поэтому родителям придется заплатить за лабораторный анализ биологического материала 1800 рублей (по 600 рублей за каждый ген). Если сравнить стоимость такой услуги в других компаниях, то это еще достаточно приемлемая цена. Обычно прайс на генетические исследования начинается от 20 тысяч рублей.— Для нас проект интересен с точки зрения науки, а не с точки зрения коммерции. Указанная сумма складывается из стоимости расходных материалов для забора анализа и лабораторного исследования. Изучать гены школьников будут специалисты Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. Расшифровкой полученных результатов займется наш научный консультант профессор Владимир Максимов, — пояснил КП-Новосибирск руководитель проекта заместитель директора генетической компании Евгений Якимчук.На следующей стадии ребятам будет предложено пройти психологическое тестирование. А потом, совместив данные генетического анализа и психотеста, можно будет сделать выводы о поведенческих реакциях и способностях каждого ученика.ЧТО И КАК ИССЛЕДУЮТА теперь подробнее о самом анализе. Для школьников он совсем не страшен. Кровь сдавать не надо.— Для исследования берется бутальный эпителий с внутренней стороны щеки специальным ватным зондом, потом помещается в пробирку и доставляется в лабораторию, — объясняет Евгений Якимчук. — Детям ехать никуда не надо — забор материала происходит в школьном медицинском кабинете медработником. Через две недели будет готов результат.Первые заборы уже прошли в двух новосибирских школах, активнее всего участвовать в проекте изъявила желание школа № 170. Образцы генов первых учеников уже изучают специалисты.Интересно, почему за основу взяты именно три гена, если на самом деле их намного больше?— Выбор — это самое сложное, поэтому мы решили остановиться на трех самых изученных генах головного мозга. В мировой научной практике уже есть выводы, заключения, на которые можно смело опираться при выстраивании дальнейшей программы коррекции, — прокомментировал КП-Новосибирск профессор Владимир Максимов.Основываясь на исследовании этого набора генов, ученые планируют получить так называемую генетическую карту ребенка.— Один из генов отвечает за выброс серотонина, проще говоря — за творческую составляющую. Ген дофаминового рецептора и его комбинации дают гиперактивность, склонность к маниакально-депрессивному синдрому, но не значит, что это преступники, в будущем это в том числе и успешные спортсмены, и военные, и люди других экстремальных профессий. Третий ген отвечает за интеллект, способность к обучению, аналитику, — перечисляет Евгений Якимчук.Результаты такого исследования, как предполагается, дадут психологам дополнительный инструмент в работе со школьниками. Так, например, ученик, у которого будет выявлена склонность к агрессии, при правильном подходе специалиста сможет направить свою энергию в полезное русло. Станет боксером, героем-спасателем, а не нарушителем закона и зачинщиком уличных драк.— Мы хотим подготовить комплексную оценку отдельно взятого ребенка с учетом научных разработок, — добавляет Евгений Якимчук. — Родители нередко навязывают детям увлечения, направления, больше опираясь на свои желания, а не на склонность детей к тому или иному занятию. Ведь каждому человеку с рождения дается определенный набор генов, который в течение жизни не изменяется. Было бы неплохо учитывать этот фактор при выборе профессии и цели в жизни.ПРИМЕНЕНИЕ НА ПРАКТИКЕОсновной груз по реализации проекта и получению результатов ложится на плечи психологов, ведь именно от них в дальнейшем будет зависеть итог эксперимента.— Все полученные данные с разрешения родителей психолог будет интерпретировать под конкретного ученика, составлять рекомендации и курс терапии. Если потребуется более глубокий подход, то подключатся психотерапевты медицинского университета. Это такой комплексный вариант решения проблемы. Подобного опыта в России я не видел, поэтому мы будем пробовать и изучать, — рассуждает ученый Владимир Максимов.Конкретных примеров и каких-то выводов на данный момент нет. Новосибирск станет первопроходцем в области психогенетики и ее практического применения.— Проект направлен на разработку новой методики многоплановой профилактической работы по предупреждению, устранению и нейтрализации основных причин и условий, вызывающих различного рода социальные отклонения в поведении подростков, выявлению высокомотивированных и одаренных детей, — считает специалист городского департамента образования Екатерина Смолина.Можно предположить, что благодаря таким экспериментам в школах заранее начнут присматриваться к будущим маньякам и преступникам и даже смогут помочь им направить свою энергию в позитивное русло.МИНУСЫ ПРОЕКТАСамый главный момент, который бросается в глаза, — это то, что участие в проекте платное и осуществляется за счет родителей. Таким образом, можно уже заранее говорить, что процент детей, склонных к преступлениям и девиантному поведению, будет очень низким. На эксперимент согласятся в основном благополучные семьи (где чаще всего с генетикой и воспитанием все и так хорошо) и платежеспособные мамы и папы. Поэтому, скорее всего, в школах будут выявлены талантливые ребята, которым эти тесты помогут лишь с выбором будущей профессии.— В идеале хотелось бы охватить разные социальные группы и всех детей. После пилотного эксперимента мы надеемся на какой-то грант или субсидии, чтобы в таком исследовании смогли поучаствовать все ученики без исключения, — признается Евгений Якимчук. — Необходимо создать также единую экосистему, куда войдут генетики, психологи и компенсирующие, направляющие кружки и секции.Еще одна сложность амбициозной задумки в том, что на данном этапе непонятно, каким будет результат на практике и будет ли он вообще. Не исключен вариант, что родители, получив на руки расшифровку геномного анализа, не станут проходить следующие уровни.Ну, и еще один нюанс — кадровый и человеческий фактор. Готовы ли школьные психологи к новым методам работы и взаимодействия с детьми? Хватит ли их знаний и квалификации, чтобы использовать инновационный научный инструмент в повседневной работе?— Психологи играют очень важную роль в этом эксперименте. Мы, со своей стороны, готовы помочь с объяснением генетической карты учеников, а специалисты медуниверситета могут подсказать направление и дать бесплатную консультацию. Главное, чтобы нас спрашивали, — подводит итоги Владимир Максимов.ТРИ НАИВНЫХ ВОПРОСАМы не удержались и задали организаторам проекта три вопроса.— Не упрощает такой подход сложность человеческой личности?— Влияние генов на жизнь человека неоднократно подтверждено учеными. Эти особенности можно учесть при планировании будущего, при коррекции поведения. Но это совсем не значит, что если у ребенка длинная цепочка повторов в генах дофаминового рецептора Д4, то он будет заядлым курильщиком или азартным игроком. Однако на это стоит обратить внимание, учитывая еще среду воспитания, влияние социума и прочие факторы.— Может ли интерпретация генетических результатов напугать родителей?— В расшифровке применяется научный опыт и используются аккуратные формулировки. Никто со стопроцентной гарантией не сможет сказать, что ваш ребенок генетически депрессивен или склонен к суициду. Нет хороших или плохих генов. Все зависит от ситуации.— Больно ли сдавать гены на анализ?— Процедура совершенно безболезненная и проводится медработником школы. У ребенка делается забор биологического материала с внутренней стороны щеки. Проще говоря, специалист просто проведет там ватной палочкой.ЧИТАЙЕ ТАКЖЕВ Новосибирске у школьников ищут гены преступниковПосле прохождения ДНК-теста родители узнают, кем может стать их ребенок в будущем (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru