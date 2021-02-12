В Новосибирске у школьников ищут гены преступников

Генетический тест поможет лучше понять подростков. Фото: Алиса ТИТКО

Необычный экспериментальный проект по геном-тестированию проводит департамент образования, совместно с новосибирскими учеными и психологами. Тест добровольный, но сам ДНК-анализ платный и обойдется родителям в 1800 рублей. У детей изучаются три гена, отвечающие за агрессию, творчество и интеллект. У каждого ученика выявляется особенность, которую затем с помощью психологов и развивающих кружков и секцией можно направить в нужное и плодотворное русло. Например, дети с развитым геном агрессии будут успешными в спорте, если их вовремя туда направить. Если нет, то мы получим хулигана, нарушителя и даже будущего преступника.

— Проект называется «Психогенетика девиантного поведения подростков в условиях образовательных организаций», — рассказала КП-Новосибирск специалист городского департамента образования Екатерина Смолина.

На первом этапе дети сдают ДНК-тест и их гены исследуют ученые лаборатории Новосибирского института химической биологии и фундаментальной медицины. Далее расшифрованный генетиками результат направляется психологам для создания индивидуальной психолого-генетической карты каждого ребенка. Родителям выдаются рекомендации, а также осуществляется поддержка и сопровождение детей специалистами разного профиля.

В пилотном проекте принимают участие шесть новосибирских школ. Результаты и эффективность проведенной работы станут известны в следующем году.

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