«Мой Рафаэль остался без лапы!»: в Новосибирске бойцовская собака разодрала двух шпицев и покусала девушку

Стаффордширский терьер напал на двух шпицев: одного он оставил без передней ноги. Фото: личный архив.

Владельцам собак из дома № 15 на улице Вилюйская в Новосибирске стало страшно гулять со своими питомцами. Вместе с ними во дворе выгуливают стаффордширского терьера, который периодически нападает на маленьких собак, а то и на людей. Подробности — в материале КП-Новосибирск.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Первый раз стаффордширский терьер напал на шпица по кличке Тэй 12 декабря 2020 года — с ним гуляла хозяйка Анастасия во дворе дома. Там же был терьер.

— Когда мы проходили мимо, стафф спокойно лежал на снегу. Хозяйка меня уверила, что он не опасен, не укусит. Тэй побежал в сторону стаффа, а тот ринулся с места и набросился на моего шпица, схватил его за хвост и зад, начал трепать. Со Тэя слетела шлейка и поводок. Стафф снес и меня, я упала на землю, пытаясь вытащить свою собаку у него из пасти. Хозяйка стаффа никак не могла его оттащить сама — на помощь прибежал мужчина, который все увидел из машины, — рассказала КП-Новосибирск хозяйка пса Анастасия.

На Анастасию и ее питомца Тэя пес напал в декабре. Фото: личный архив.

Освободившись от хватки пса, сибирячка схватила Тэя под мышку и побежала домой, обо всем рассказала брату. На левой руке у девушки остались следы укусов, у шпица — те же следы на бедрах. После поездки к травматологу и ветеринару Анастасия пошла со всеми справками к хозяевам стаффа.

— Брат узнал номер их квартиры. Сначала они соглашались пойти на мировую и оплатить лечение мне и собаке. Но потом начали игнорировать, а на третий день сказали: «Если вы еще явитесь сюда, мы напишем на вас заявление за вымогательство денег», — говорит Анастасия. — Тогда пошла в полицию я. Там взяли показания у хозяйки стаффа, но никаких противоправных деяний не выявили, из-за того, что статья «Ненадлежащее содержание животных и птиц» Закона Новосибирской области «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» утратила силу. Я собиралась подавать иск в суд, а вчера узнала, что история повторилась, но уже с другим шпицем.

«НОГА ОСТАЛАСЬ В ПАСТИ»

16 февраля 2021 года от зубов бойцовского пса пострадал немецкий миниатюрный шпиц по кличке Рафаэль. Его хозяйка Любовь рассказала очень похожую историю.

— Все было вчера где-то в 16:40. Мы вышли погулять с Рафаэлем на придомовую территорию, он был на поводке. Так же увидели стаффа с его хозяйкой. Он сидел даже без нормального намордника — вместо него была резинка толщиной пару сантиметров, которая позволяла широко раскрывать пасть. И когда мы проходили мимо, пес резко кинулся в прыжке и схватил Рафаэля мертвой хваткой и начал его трепать в разные стороны. Я стала вырывать моего питомца у него из пасти. Хозяйка стаффа не могла его удержать, хоть и тянула за поводок. Когда я вытащила Рафаэля, поняла, что его лапа осталась в пасти у стаффа, — рассказала КП-Новосибирск Любовь.

Любовь и ее питомец Рафаэль, который остался без лапы. Фото: личный архив.

Девушка была в шоке. Но еще больше от реакции хозяйки терьера.

— Она лишь поругала свою собаку: «С тобой уже невозможно гулять». И на этом все. Мы поехали в ветклинику, сейчас Рафаэлю сделали операцию, лежит в реанимации, состояние стабильно тяжелое. Анастасия узнала про этот случай, помогла мне сфотографировать Рафаэля, как он без лапки остался — я тогда просто не в себе была. Эти фото мы послали хозяевам стаффа, но от них опять молчание, — рассказывает КП-Новосибирск Любовь.

Сибирячка также направила заявление в полицию. Корреспондент КП-Новосибирск пыталась позвонить владельцам стаффордширского терьера, но они не ответили на звонок.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

— Домашнее животное считается имуществом хозяев. На это указывает статья 137 ГК РФ. Стаффордширский терьер не входит в список потенциально опасных собак, а значит, что не запрещается выгуливать его без намордника, однако хозяин обязан обеспечивать соблюдение прав и интересов других лиц. Вред, причиненный ей здоровью человека или другого животного, должен быть возмещен владельцем этого животного по правилам гражданского законодательства. Владельцы пострадавших собак могут рассчитывать только на возмещение фактической суммы причиненного вреда и на компенсацию морального вреда.

А в случае привлечения хозяев собаки к административной или уголовной ответственности необходимо уточнить направленность умысла. В случае неосторожности действующим УК РФ предусмотрена ответственность только при крупном размере ущерба (свыше 250 000 рублей). Если умысел все же был, то уголовная ответственность наступает за причинение значительного ущерба по статье 167 УК РФ (не менее пяти тысяч рублей), максимальное наказание по которой составляет 2 года лишения свободы. Также имеется статья 7.17 КоАП РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества», которая применима в случае отсутствия значительного ущерба для хозяев пострадавшей собаки. Санкция — административный штраф от 300 до 500 рублей, — рассказала КП-Новосибирск Марина Пьянкова.

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