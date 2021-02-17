В Новосибирске бойцовский пес откусил шпицу ногу и напал на девушку

Терьер откусил шпицу лапу. Фото: личный архив.

Для жителей дома № 15 по улице Вилюйская в Новосибирске стало опасно выходить на прогулку со своими собаками. Дело в том, что во дворе выгуливают стаффордширского терьера: собака отличается агрессивным нравом, от ее зубов пострадали два шпица.

— Все было вчера, 16 февраля, где-то в 16:40. Мы вышли погулять с моей собакой - у меня немецкий миниатюрный шпиц по кличке Рафаэль. Он был на поводке. Мы вышли погулять на придомовую территорию, там же гулял стафф со своей хозяйкой. Он сидел совершенно спокойно, а когда мы проходили мимо, он кинулся в прыжке и схватил Рафаэля такой мертвой хваткой и начал его трепать. Хозяйка его удержать не могла. Я стала вырывать моего питомца у него из пасти, поранилась. И когда вырвала, поняла, что его лапа осталась в пасти у стаффа, — рассказала КП-Новосибирск хозяйка пострадавшего шпица Любовь.

Сейчас малыш лечится в ветклинике, его состояние стабильно тяжелое. Сибирячка рассказала, что это уже не первый случай нападения бойцовского пса: два месяца назад он атаковал еще одного шпица и на его хозяйку,. Те попали в больницы с травмами.

Владельцы стаффордширского терьера не спешат идти на контакт. Хозяйки шпицев написали заявления в полицию.

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