Несущие свет: от действий электромонтеров напрямую зависят надежность и качество электроснабжения потребителей

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В современной жизни уже, пожалуй, нет такой отрасли, в которой бы не использовались электрические приборы, машины и механизмы. И электромонтеры - люди, ежедневно обеспечивающие исправную работу электросетей - просто незаменимы.

Профессия электромонтер - основная рабочая профессия на предприятиях электросетевого комплекса, в том числе и в акционерном обществе «Региональные электрические сети», которое является системообразующим для энергосистемы Новосибирской области.

Электромонтеры посвятили свою жизнь трудному, но очень важному делу - обеспечению людей светом и теплом, ведь от этих специалистов напрямую зависят надежность и качество электроснабжения рядовых потребителей.

Среди этих высококвалифицированных работников особое место занимают электромонтеры оперативно-выездных бригад (ОВБ). Сегодня в АО «РЭС» трудятся порядка 250 представителей этой востребованной профессии. Работа с электроэнергией требует не только хороших теоретических знаний, но и практических навыков и мастерства, а порой - выносливости, поскольку трудиться приходится в самых сложных условиях. Круглосуточный режим работы и повышенная ответственность - удел крепких, мужественных людей.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Электромонтеры ОВБ, как спасатели или врачи, всегда готовы к оперативному реагированию. В любое время дня и ночи, при любой погоде они незамедлительно выезжают туда, где случаются нештатные ситуации или технологические нарушения в работе оборудования. Благодаря их собранности, ответственности и профессионализму в кратчайшие сроки в домах вновь становится светло и уютно, а на предприятиях возобновляется работа.

Помимо устранения технологических нарушений и производства необходимых оперативных переключений для восстановления электроснабжения потребителей электромонтеры выполняют целый комплекс работ. В их число входит оперативное обслуживание электроустановок, контроль за состоянием оборудования в рамках периодических и внеплановых осмотров, проведение ремонтно-эксплуатационных работ, а также организация и осуществление допусков подрядных организаций и еще множество сложных работ и операций. Без своевременного и качественного выполнения этих работ невозможно стабильное функционирование оборудования, а значит и бесперебойное электроснабжение потребителей.

В профессии электромонтера нет случайных людей - здесь работают по призванию, становясь настоящими мастерами. Одним из таких незаменимых специалистов является электромонтер оперативно-выездной бригады 5-го разряда оперативно-диспетчерской группы Кочковского РЭС филиала АО «РЭС» «Чулымские электрические сети» Евгений Николаевич Малыхин. За свой почти 14-летний трудовой стаж на предприятии он успел заработать репутацию настоящего мастера своего дела, а также становился победителем соревнований по профессиональному мастерству среди электромонтеров по эксплуатации распределительных сетей. Его добросовестный труд был отмечен Благодарностью и Почетной грамотой предприятия, а фото по праву размещено на Доске почета филиала.

Руководство и коллеги электромонтера отмечают его внимательность и ответственный подход. Перед проведением работ он проводит тщательную подготовку бригад, учитывает возможные виды повреждений, обеспечивает готовность и укомплектованность бригады. Выполненные им осмотры оборудования всегда имеют высокое качество, он ведет регулярный контроль за устранением выявленных дефектов.

За годы своей работы в ОВБ Евгению Малыхину приходилось участвовать в устранении последствий десятков аварий, ведь в суровых условиях Сибири нештатные ситуации могут возникнуть в любое время года в отдаленных и труднодоступных местах. Энергетики всегда готовы к суровым испытаниям, для этого у них есть надежная техника, оборудование и высочайшая квалификация.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В последние годы Евгений принимал непосредственное участие в работах по ремонту, монтажу и замене грозотроса на воздушных линиях электропередачи классом напряжения 110-0,4 кВ, вводу в эксплуатацию вновь смонтированных комплектных трансформаторных подстанций в селе Решеты Кочковского района. Успешная реализация этих проектов позволила повысить надежность и качество электроснабжения потребителей Кочковского района Новосибирской области, а также создала возможность для технологического присоединения к электросетям новых потребителей, в том числе предприятий сельского хозяйства.

Евгений Николаевич также выступает наставником молодых работников, он охотно делится опытом со своими подопечными и принимает участие в их профессиональной подготовке. По окончании периода стажировки закрепленные за ним молодые работники всегда показывают хорошие знания.

Несмотря на все сложности и ограничения последнего времени, связанные с развитием пандемии, электромонтеры АО «РЭС» продолжают добросовестно и качественно исполнять свои трудовые обязанности, не прекращая работу ни на один день. Благодаря их ответственному и порой самоотверженному труду обеспечивается бесперебойное электроснабжение потребителей Новосибирской области, а это значит, что в домах есть свет и тепло, а предприятия и организации могут полноценно функционировать на благо жителей региона и страны в целом.