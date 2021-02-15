«Сердце кровью обливается»: как складывается жизнь младенца, спасенного таксистом под Новосибирском

Валентина уже 2 месяца пытается забрать ребенка домой. Фото: скриншот из видео/личный архив героя.

В Искитиме — городе под Новосибирском — спасенного таксистом новорожденного мальчика не отдают под опеку родной бабушке. Напомним, Людмила, мама ребенка, разъезжала по городу с младенцем на руках в поисках закладок. Таксист, который ее возил, добился, чтобы опека обратила на эту семью внимание. Малыша изъяли, а нерадивую мать ограничили в родительских правах.

64-летняя бабушка мальчика по линии отца (тот тоже наркоман) заявила, что заберет внука к себе. С этой целью женщина уже несколько месяцев обивает пороги отдела опеки в Искитимском районе. Но, по ее словам, ей не дают оформить опекунство.

— Я, как только узнала, что Людмилу ограничили в правах, сразу начала собирать документы, чтобы оформить опеку. У меня уже был опыт в опекунстве — растила соседского ребенка до 18 лет. Его родители умерли, а ближайшая родственница от него отказалась, вот я и взяла его к себе, — рассказала КП-Новосибирск Валентина Машкарева бабушка мальчика.

Анкету малыша уже выложили в базу детей, над которыми можно оформить опеку. Фото: скриншот с сайта.

По словам женщины, все нужные бумаги она собирала около месяца, ведь ребенка изъяли перед Новым годом. Весь январь пенсионерка собирала справки, а две недели назад принесла полный пакет документов в отдел опеки. Но ответа не последовало.

Все это время семимесячный мальчик находится на другом конце области — в Куйбышевском доме ребенка, из-за чего его проблемно навещать.

— Насколько я знаю, по закону решение должно быть принято опекой в течение 10 дней. Только уже идет третья неделя, а ответа нет, — вздыхает пенсионерка. — Я прихожу к ним, а они говорят, что ищут бумажку, подтверждающую, что я действительно уже была опекуном у одного ребенка, обещают перезвонить. И я вот все жду, жду...

— А где ваш сын, отец ребенка?

— Он в реабилитационном центре, лечится.

Возможно, отдел опеки смущает в том числе и это. Может, чиновники рассуждают, что женщина воспитала нерадивого сына — отца ребенка, так что с внуком вряд ли справится. Есть еще вариант, что если мальчик будет расти у бабушки, то продолжит общаться со своими непутевыми родителями и по сути вся процедура изъятия ребенка из сложной семьи превратится в фарс.

А вот бабушку мальчика смущает другое — досье на ее маленького внука поместили в общую базу детей-сирот, а значит, теперь забрать грудничка может любой желающий.

— У меня сердце кровью обливается, когда думаю, что моего внука чужие люди могут взять, — со слезами говорит женщина. — Почему опека так долго тянет с решением?

Звонок в опеку

«СДЕЛАЛИ ПАРУ ЗАПРОСОВ, ЖДЕМ ОТВЕТ»

Корреспондент КП-Новосибирск позвонил в отдел опеки и попечительства Искитимского района, чтобы узнать, чем объясняется задержка с оформлением документов.

— Мы в курсе этой ситуации и сейчас как раз занимаемся документами этой женщины. Сделали пару запросов, ждем ответ. После этого специалисты поедут к ней домой, чтобы оценить жилищные условия, — объяснила КП-Новосибирск Елена Аксюченко, начальник отдела опеки и попечительства Искитимского района.

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