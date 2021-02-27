Чтобы вам было удодшее узнать обо всем интересном, мы собрали последние новости Новосибирска на 27 февраля 2021 года. Все самое интересное - в нашем материале.ОТРАВИЛИ 10 СОБАК В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИВ поселке Новолуговое и Ремесленном произошло ЧП — неизвестные начали травить собак. Тела животных нашли волонтеры. Зоозащитники написали заявление в полицию, но уголовное дело так никто и не возбудил. Правоохранители сослались, что отравление не относится к жестокому обращению с животными. В заключении они написали, что возбудить уголовное дело по статье 158 УК РФ — «Кража» — не могут.ЖУРНАЛИСТ КП-НОВОСИБИРСК НАШЕЛ В СЕБЕ ГЕНЫ КОПЕРНИКАЖурналист «Комсомолки» Никита Манько сделал тест 23andMе. Он помогает определить самых дальних родственников. Сама процедура не сложная — плюнуть в пробирку, отправить в лабораторию и ждать результатов. У Никиты нашли гены Марии Антуанетты и Николая Коперника.СИБИРЯЧКА ВЕРНУЛАСЬ ИЗ США И ПРОПАЛА31-летняя Лина Фадина приехала в Новосибирск навестить родителей. 3 февраля она должна была прилететь в Москву и погостить до возвращения в США. Но вдруг Лина написала подруге, что мать и отчим забрали у нее документы и банковские карты. И пропала.ВЫЛОЖИЛ СЕРДЦЕ ИЗ МАШИННовосибирец Артем Ефимов снял романтичное видео, чтобы вернуть свою невесту. Он создал сердце из 32 машин и на их фоне записал ролик с признанием в любви. Видел девушку растрогало, и она готова прилететь к любимому в Сибирь.ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ«Я правнук Коперника?»: журналист «КП» сделал ДНК-тест и получил невероятный ответ о своих корняхБлагодаря зарубежному тесту он также узнал о кузине, живущей в Америке, и о том, во сколько ему лучше всего вставать, чтобы высыпаться. С российскими генетиками мы разобрали результаты (подробности)«Мы пришли их кормить, а они — мертвые»: под Новосибирском отравили десять собак, но полиция не считает это преступлениемИз новосибирского МВД волонтерам и хозяевам погибших животных пришел интересный ответ: отказ о возбуждении уголовного дела... по статье «Кража» (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruИ не забудьте подписаться на нас в соцсетях:Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм ТвиттерТакже наши сообщества есть в Телеграм и Viber.