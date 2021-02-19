«Скрывал свое имя, писал портреты Ленина»: малоизвестные факты о легенде русского рока Егоре Летове

Первый раз Летов приехал в Новосибирск в 1987 году. Фото: личный архив Константина Голодяева

13 лет назад, 19 февраля 2008 года, не стало знаменитого музыканта, лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова. Он скончался на 44-м году жизни. Хоть Летов родился и вырос в Омске, в Новосибирске были одни из первых площадок для выступлений. Как проходили концерты культовой группы в столице Сибири и что еще связывало музыканта с этим городом, а также малоизвестные факты о легенде русского рока — в материале КП-Новосибирск.

КАК ДВОРНИК СТАЛ ЛЕГЕНДОЙ

На самом деле его звали Игорь Летов. Егор Летов — это псевдоним. Летов родился осенью 1964 года в Омске. Его младший брат — джазовый музыкант, а отец был в свое время армейским запевалой. Видимо, от него парню и передалась любовь к музыке.

Но путь на сцену был достаточно тернистым. После школы Игорь поступил в московское строительное ПТУ. Учеба не задалась, и сибиряка отчислили из-за неуспеваемости и частых прогулов. Вернувшись в родной Омск, Игорь какое-то время писал портреты Ленина для стендов местных заводов, работал дворником и штукатуром на стройке.

Концерт в Омске в 1986 году (Егор Летов - второй слева). Фото: предоставлено Александром Чиркиным

В начале 1980-х в жизни парня появилась настоящая музыка. Сначала Игорь учился играть на ударных, потом переключился на бас-гитару. Вскоре увлечение переросло в нечто большее, и в 1982 году сибиряк создал рок-группу «Посев», которая была названа в честь общественно-политического журнала.

Спустя два года Летов вместе со своими друзьями собрал группу «Гражданская Оборона», которая еще известна под аббревиатурой «ГрОб». Летов и представить не мог, что именно этот проект принесет ему известность и что даже после его смерти многие песни будут популярными уже у другого поколения молодежи.

На концерте собирались все, кто считал себя панком, рокером или другим представителем андеграунда. Фото: личный архив Константина Голодяева

СЛУЧАЙНАЯ СЦЕНА

В Новосибирске о группе «Гражданская Оборона» услышали весной 1987 года. Тогда музыкантам удалось попасть на рок-фестиваль, на который съехались фанаты со всей Сибири. Все они считали себя панками, металлистами и представителями прочего андеграунда.

— «ГрОб» тогда на фестиваль попал достаточно случайно — с легкой руки президента рок-клуба Валеры Мурзина. Ребята сыграли несколько своих запрещенных песен, — рассказал КП-Новосибирск Константин Голодяев, сотрудник Музея города Новосибирска. — После песни «Страна дураков» выступление прервал ответственный товарищ: «Дружок, после тебя еще другие группы хотели выступить. Или все? Фестиваль в ж…?»

На первый рок-концерт группу «ГрОб» пригласил Валерий Мурзиню Фото: личный архив Константина Голодяева

Летову и его группе пришлось покинуть сцену. А Валерия Мурзина после скандала сняли с поста президента рок-клуба.

— На следующий панк-фестиваль 1988 года пришла вся так называемая «поганая молодежь» — и «нефоры» и «гопота». После концерта милиции пришлось разводить поклонников через коридоры, — описывает краевед.

Летова же выступления безумно воодушевили. Концерты были не местечковыми. Музыкант был уверен, что это начало новой эры. К тому же поездки помогали Егору познакомиться с новыми творческими людьми.

— На тот момент для слушателей это был прорыв, а вот для комсомола — большая проблема, — говорит Константин.

ИХ СВЯЗАЛА МУЗЫКА

Новосибирск был для Егора Летова не только одной из концертных площадок, но и городом, где он встретил свою любовь — Янку Дягилеву. Первый раз сибиряк увидел девушку на рок-фестивале, а уже потом в Омске — на квартирнике.

— Такая компания, человек восемь, — вспоминал в своем дневнике Летов. — И они по очереди стали песни всякие петь. А я как раз тогда сочинил песню «Пошли вы все на …!», такой довольный был, буквально с вечера она у меня в голове играла…

Егор понимал, что производит фурор своими песнями. Фото: личный архив Константина Голодяева

Ясное дело, что квартирники того времени не предполагали светских разговоров и настольных игр. Кто-то пел песни, кто-то готовил, а некоторые пили алкоголь. Одному из парней стало плохо. А Егор с Янкой вызвались сходить в аптеку — купить что-нибудь для бедолаги. Так и сблизились.

Янка чуть позже стала участницей «Гражданской Обороны». Но роман двух ярких представителей андеграунда длился недолго.

Умер Егор Летов 19 февраля 2008 года. Существует несколько версий, почему известный рок-музыкант скончался. Одна причина — остановка сердца, другая — дыхательная недостаточность из-за отравления алкоголем. Но даже это траурное событие Егор затронул в своем творчестве еще при жизни, в 1988 году написав самое короткое стихотворение, которым очень гордился:

Когда я умер,

Не было никого,

Кто бы это опроверг.

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